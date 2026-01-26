"Будет принудительное изменение процедур": Вучич заявил, что мирный план предусматривает быстрое вступление Украины в ЕС

Одна из составляющих мирного плана по завершению войны в Украине предусматривает ее вступление в Европейский Союз уже в ближайшее время, однако с этим может не согласиться ряд стран.

Мирный план предусматривает вступление Украины в ЕС с 1 января следующего, 2027, года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, передает местное издание Novosti.rs.

Политик рассказал, что этот пункт обяжет не только одну сторону, но и значительную часть международного сообщества к его выполнению.

"Я думаю, что это часть мирного плана, если Россия и Украина его достигнут, потому что он будет обязательным не только для двух сторон, но и для значительной части международного сообщества", — отметил Вучич.

По его словам, Украина должна стать страной-членом ЕС, чтобы мирный план был воплощен в жизнь.

Відео дня

"Одной из частей плана является вступление Украины в Европейский Союз с 1 января 2027 года — это уже завтра. Если они хотят, чтобы мирный план был реализован, чтобы больше не было убийств и всего остального, Украина должна стать членом", — отметил политик.

Однако, по его словам, на пути к реализации этого пункта может стать то, что ряд стран выступят против такого решения. Он считает, что Польша, Чехия, Словакия и Венгрия не согласятся на это требование.

"Будут изменения в процедурах, и они будут внедрены принудительно, вопреки правилам и всему остальному", — пояснил Вучич.

Стоит заметить, что ранее некоторые политики уже высказывали мнение против вступления Украины в ЕС. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 23 января сообщил, что венгерский парламент не будет допускать страны в союз еще 100 лет.

Напомним, 25 января издание The Telegraph писало, что из-за идеи Дональда Трампа намерения Украины относительно членства в ЕС могут оказаться под угрозой срыва.

2 января министр обороны Словакии Роберт Калиняк в интервью для издания TASR заявил, что Украина никогда не будет в НАТО, а ее вступление в ЕС также под серьезными сомнениями.