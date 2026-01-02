Украина никогда не станет членом НАТО и вступления в Европейский Союз вряд ли удастся достичь.

А войну с Россией можно было завершить еще в 2022 году, заявил в интервью TASR министр обороны Словакии Роберт Калиняк.

"Украина никогда не станет членом НАТО, и вступление в ЕС ей также будет сложно обеспечить", — сказал Калиняк.

Он уточнил, что создание общей европейской армии может быть логичным шагом только в случае отсутствия членства в НАТО.

"Или мы в НАТО, и тогда нам это не нужно, или мы в Европе", — пояснил политик.

Калиняк подчеркнул, что не верит в то, что "коалиция желающих" действительно сможет добиться результата.

"Она прислала солдат? Нет, не прислала. Конечно, что нет", — отметил Калиняк.

Кроме того, по словам словацкого министра, Украина имела шанс завершить войну с РФ еще в 2022 году.

Напомним, в декабре президента Словакии внесли в базу "Миротворец".

Фокус также писал о том, что Путин сам хотел в НАТО, но не желал видеть там Украину.