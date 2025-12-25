Путин сам хотел в НАТО, но не хотел видеть там Украину: опубликованы его переговоры с Бушем

Оказалось, что не один Дональд Трамп восхищается российским президентом. В начале 2000-х 43-й президент США также заявлял, что хотел бы видеть рядом с собой в окопе именно Путина.

В результате иска, поданного Национальным архивом национальной безопасности в соответствии с Законом о свободе информации, стали доступны для общественности дословные стенограммы встреч и телефонных разговоров Владимира Путина с президентом США Джорджем Бушем-младшим в период с 2001 по 2008 год.

Документы показывают, что президент России Владимир Путин был близким союзником Буша в 2001 году, поскольку их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: Путин — в отношении Чечни, а Буш — в отношении Аль-Каиды, до такой степени, что Буш воскликнул: "Вы тот тип парня, которого я хотел бы видеть рядом с собой в окопе".

Встреча Путина и Буша-младшего в Брно Фото: The White House

Однако этот "роман" был недолгим, так как к концу президентского срока Буша-младшего, Путин начал активно критиковать политику США, особенно ему не нравилось расширение НАТО и вторжение в Ирак.

В телефонной конференции 2008 года Буш жаловался, что Путин "очень эффективен, когда нужно быть жестким и решительным", поэтому, по его словам, на саммите НАТО в Бухаресте он должен был вести себя "по-джентльменски", чтобы Буш смог встретиться с Путиным в Сочи после этого.

Беседы между Путиным и Бушем-младшим, которые представляют наибольший интерес, происходили в 2001, 2005 и 2008 годах, когда произошла их последняя встреча.

Эти документы предоставляют ранее недоступные свидетельства о тесном сотрудничестве между Путиным и Бушем после терактов 11 сентября, включая необычные комментарии Буша о намерениях США в Афганистане, ежегодные оценки провала США в Ираке и многочисленные шутливые беседы между двумя президентами.

Со временем разговоры становятся все сложнее, особенно в связи с российской критикой американских аргументов в пользу противоракетной обороны и растущим недоверием Путина к намерениям Америки в ближнем зарубежье России — на территориях бывшего Советского Союза, тогда как Путин продолжал утверждать, что он знает лучше о ситуации на местах и должен защищать "национальные интересы" России.

В стенограммах также представлены откровенные обсуждения на самом высоком уровне ядерных амбиций Ирана, реалий северокорейской ядерной программы и растущей мощи Китая (Буш: "Китай — самая большая долгосрочная проблема для нас обоих". Путин: "Тем больше достанется вам". Буш: "Они не на нашей границе...").

Встреча 2001 года – Путин сожалел, что Украина и Казахстан стали независимыми

На этой первой личной встрече в замке в Брно (Словения) Владимир Путин и Джордж Буш-младший выражают взаимное уважение и желание установить тесные отношения. Путин рассказывает Бушу о своих религиозных убеждениях и истории своего креста, пережившего пожар на его даче. На короткой встрече один на один они обсуждают все важнейшие вопросы американо-российских отношений, такие как стратегическая стабильность, договор по ПРО, нераспространение ядерного оружия, Иран, Северная Корею и расширение НАТО. Буш говорит своему российскому коллеге, что считает Россию частью Запада, а не врагом, но поднимает вопрос об отношении Путина к свободе прессы и военных действиях в Чечне.

Путин предпочитает говорить о необходимости борьбы с терроризмом и угрозами безопасности. Он напорист и доминирует в разговоре, уклоняясь от вопроса Буша об ограничениях для прессы. Он читает Бушу краткую историческую лекцию в его интерпретации о распаде Советского Союза: "Что же произошло на самом деле? Советская добрая воля добровольно изменила мир. И русские добровольно отказались от тысяч квадратных километров территории. Неслыханно. Украина, которая веками была частью России, отдана. Казахстан отдан. Кавказ тоже. Трудно представить, и это сделали партийные боссы". Путин также поднимал вопрос о членстве России в НАТО и говорит, что Россия чувствует себя "обделенной".

Встреча 2005 года – Путин заявил, что был готов умереть за коммунизм

Эта встреча произошла в Овальном кабинете на пленарном заседании, посвященном главным образом вопросам нераспространения и американо-российскому сотрудничеству по Ирану и Северной Корее.

Разговор демонстрирует впечатляюще близкие позиции по Ирану и Северной Корее, при этом Путин позиционирует себя как заинтересованный и поддерживающий партнер. Буш говорит Путину: "Нам не нужно много религиозных фанатиков с ядерным оружием", имея в виду Иран. Путин подробно рассказывает Бушу о понимании Россией и ее опасениях по поводу иранской ядерной программы, а также о причинах участия России в проекте строительства реактора в Бушере.

Путин спрашивает Буша, разрабатывают ли США маломощное ядерное оружие. После подробного объяснения Рамсфельдом реальных обсуждений такой конструкции Буш говорит: "Рамсфельд только что выдал все наши секреты". Путин отвечает, что прочитал все это в интернете.

Переходя к Северной Корее, Путин описывает свой недавний визит в страну и внезапно рассказывает 43-му президенту США о своем коммунистическом прошлом: "Я был членом Коммунистической партии. Я верил в идеи коммунизма. Я был готов умереть за них. Это долгий путь к внутренней трансформации. Люди ограничены рамками своего замкнутого мирка. И многие искренни в своих убеждениях".

Встреча 2008 года – Путин заявил, что не хочет видеть Грузию и Украину в НАТО

Это была последняя встреча Путина и Буша, состоявшаяся в резиденции Путина Бочаров Ручей в Сочи на Черном море. Тон встречи разительно отличается от первых бесед, где оба президента обещали сотрудничество по всем вопросам и выражали приверженность крепким личным отношениям.

Эта встреча состоялась сразу после саммита НАТО в Бухаресте, где обострилась напряженность из-за кампании США по приглашению Грузии и Украины в НАТО. Путин – гостеприимный хозяин, а Буш – вежливый гость, но разногласий избежать не удалось.

Буш-младший сначала дружески общался с Путиным, но это быстро закончилось Фото: Kremlin.ru

Путин объяснил российскую точку зрения на размещение систем противоракетной обороны в Польше и Чехии. Буш выслушал опасения России, но не стал менять свою позицию. Переходя к саммиту в Бухаресте, Путин заявляет о своем решительном несогласии с членством Украины и Грузии в НАТО и говорит, что Россия будет полагаться на антинатовские силы в Украине и "постоянно создавать проблемы" в Украине, поскольку обеспокоена "угрозой развертывания военных баз и новых военных систем вблизи России". Удивительно, но в ответ Буш выражает восхищение способностью российского президента изложить свою позицию: "Одно из качеств, которое я в вас ценю, это то, что вы не побоялись сказать это НАТО. Это очень достойно восхищения. Люди внимательно слушали и не сомневались в вашей позиции. Это было хорошее выступление".

