Путін сам хотів у НАТО, але не хотів бачити там Україну: опубліковано його переговори з Бушем

Виявилося, що не один Дональд Трамп захоплюється російським президентом. На початку 2000-х 43-й президент США також заявляв, що хотів би бачити поруч із собою в окопі саме Путіна.

Унаслідок позову, поданого Національним архівом національної безпеки відповідно до Закону про свободу інформації, стали доступними для громадськості дослівні стенограми зустрічей і телефонних розмов Володимира Путіна з президентом США Джорджем Бушем-молодшим у період із 2001 до 2008 року.

Документи показують, що президент Росії Володимир Путін був близьким союзником Буша 2001 року, оскільки їх об'єднували спільні інтереси в боротьбі з тероризмом: Путін — щодо Чечні, а Буш — щодо Аль-Каїди, настільки, що Буш вигукнув: "Ви той тип хлопця, якого я хотів би бачити поруч із собою в окопі".

Зустріч Путіна і Буша-молодшого в Брно Фото: The White House

Однак цей "роман" був недовгим, оскільки до кінця президентського терміну Буша-молодшого Путін почав активно критикувати політику США, особливо йому не подобалося розширення НАТО і вторгнення в Ірак.

Відео дня

У телефонній конференції 2008 року Буш скаржився, що Путін "дуже ефективний, коли потрібно бути жорстким і рішучим", тому, за його словами, на саміті НАТО в Бухаресті він мав поводитися "по-джентльменськи", щоб Буш зміг зустрітися з Путіним у Сочі після цього.

Бесіди між Путіним і Бушем-молодшим, які становлять найбільший інтерес, відбувалися в 2001, 2005 і 2008 роках, коли відбулася їхня остання зустріч.

Ці документи надають раніше недоступні свідчення про тісну співпрацю між Путіним і Бушем після терактів 11 вересня, включно з незвичними коментарями Буша щодо намірів США в Афганістані, щорічними оцінками провалу США в Іраку і численними жартівливими бесідами між двома президентами.

Згодом розмови стають дедалі складнішими, особливо у зв'язку з російською критикою американських аргументів на користь протиракетної оборони та дедалі більшою недовірою Путіна до намірів Америки в ближньому зарубіжжі Росії — на територіях колишнього Радянського Союзу, тоді як Путін продовжував стверджувати, що він знає краще про ситуацію на місцях і має захищати "національні інтереси" Росії.

У стенограмах також представлені відверті обговорення на найвищому рівні ядерних амбіцій Ірану, реалій північнокорейської ядерної програми та зростаючої могутності Китаю (Буш: "Китай — найбільша довгострокова проблема для нас обох". Путін: "Тим більше дістанеться вам". Буш: "Вони не на нашому кордоні...").

Зустріч 2001 року — Путін шкодував, що Україна і Казахстан стали незалежними

На цій першій особистій зустрічі в замку в Брно (Словенія) Володимир Путін і Джордж Буш-молодший висловлюють взаємну повагу і бажання встановити тісні відносини. Путін розповідає Бушу про свої релігійні переконання та історію свого хреста, який пережив пожежу на його дачі. На короткій зустрічі віч-на-віч вони обговорюють усі найважливіші питання американо-російських відносин, як-от стратегічна стабільність, договір про ПРО, нерозповсюдження ядерної зброї, Іран, Північну Корею і розширення НАТО. Буш каже своєму російському колезі, що вважає Росію частиною Заходу, а не ворогом, але порушує питання про ставлення Путіна до свободи преси та військових дій у Чечні.

Путін воліє говорити про необхідність боротьби з тероризмом і загрозами безпеці. Він напористий і домінує в розмові, ухиляючись від запитання Буша про обмеження для преси. Він читає Бушу коротку історичну лекцію в його інтерпретації про розпад Радянського Союзу: "Що ж сталося насправді? Радянська добра воля добровільно змінила світ. І росіяни добровільно відмовилися від тисяч квадратних кілометрів території. Нечувано. Україна, яка століттями була частиною Росії, віддана. Казахстан віддано. Кавказ теж. Важко уявити, і це зробили партійні боси". Путін також порушував питання про членство Росії в НАТО і каже, що Росія відчуває себе "обділеною".

Зустріч 2005 року — Путін заявив, що був готовий померти за комунізм

Ця зустріч відбулася в Овальному кабінеті на пленарному засіданні, присвяченому головним чином питанням нерозповсюдження та американсько-російській співпраці щодо Ірану і Північної Кореї.

Розмова демонструє вражаюче близькі позиції щодо Ірану та Північної Кореї, водночас Путін позиціонує себе як зацікавлений партнер, що підтримує. Буш каже Путіну: "Нам не потрібно багато релігійних фанатиків з ядерною зброєю", маючи на увазі Іран. Путін докладно розповідає Бушу про розуміння Росією та її побоювання з приводу іранської ядерної програми, а також про причини участі Росії в проєкті будівництва реактора в Бушері.

Путін запитує Буша, чи розробляють США малопотужну ядерну зброю. Після докладного пояснення Рамсфельдом реальних обговорень такої конструкції Буш каже: "Рамсфельд щойно видав усі наші секрети". Путін відповідає, що прочитав усе це в інтернеті.

Переходячи до Північної Кореї, Путін описує свій нещодавній візит до країни і раптово розповідає 43-му президенту США про своє комуністичне минуле: "Я був членом Комуністичної партії. Я вірив в ідеї комунізму. Я був готовий померти за них. Це довгий шлях до внутрішньої трансформації. Люди обмежені рамками свого замкнутого світу. І багато хто щирий у своїх переконаннях".

Зустріч 2008 року — Путін заявив, що не хоче бачити Грузію та Україну в НАТО

Це була остання зустріч Путіна і Буша, що відбулася в резиденції Путіна Бочаров Струмок у Сочі на Чорному морі. Тон зустрічі разюче відрізняється від перших бесід, де обидва президенти обіцяли співпрацю з усіх питань і висловлювали прихильність міцним особистим стосункам.

Ця зустріч відбулася одразу після саміту НАТО в Бухаресті, де загострилася напруженість через кампанію США із запрошення Грузії та України до НАТО. Путін — гостинний господар, а Буш — ввічливий гість, але розбіжностей уникнути не вдалося.

Буш-молодший спочатку дружньо спілкувався з Путіним, але це швидко закінчилося Фото: Kremlin.ru

Путін пояснив російську точку зору на розміщення систем протиракетної оборони в Польщі та Чехії. Буш вислухав побоювання Росії, але не став змінювати свою позицію. Переходячи до саміту в Бухаресті, Путін заявляє про свою рішучу незгоду з членством України і Грузії в НАТО і каже, що Росія покладатиметься на антинатовські сили в Україні та "постійно створюватиме проблеми" в Україні, оскільки стурбована "загрозою розгортання військових баз і нових військових систем поблизу Росії". Дивно, але у відповідь Буш висловлює захоплення здатністю російського президента викласти свою позицію: "Одна з якостей, яку я у вас ціную, це те, що ви не побоялися сказати це НАТО. Це дуже гідно захоплення. Люди уважно слухали і не сумнівалися у вашій позиції. Це був гарний виступ".

Нагадаємо, раніше Джордж Буш-молодший зі здивуванням згадав, як глава ПВК "Вагнер" Євген Пригожин подавав йому вино під час офіційної вечері.

Також Буш згадав історію про те, як Володимир Путін колись образив його собаку. Політик зазначив, що вважає цю історію дуже показовою.