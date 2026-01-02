Україна ніколи не стане членом НАТО та й вступу до Європейського Союзу навряд вдастся досягти.

А війну з Росією можна було завершити ще у 2022 році, заявив в інтерв'ю TASR міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк.

"Україна ніколи не стане членом НАТО, і вступ до ЄС їй також буде складно забезпечити", — сказав Калиняк.

Він уточнив, що створення спільної європейської армії може бути логічним кроком тільки в разі відсутності членства в НАТО.

"Або ми в НАТО, і тоді нам це не потрібно, або ми в Європі", — пояснив політик.

Калиняк підкреслив, що не вірить у те, що "коаліція охочих" справді зможе домогтися результату.

"Вона прислала солдатів? Ні, не прислала. Звичайно, що ні", — зазначив Калиняк.

Крім того, за словами словацького міністра, Україна мала шанс завершити війну з РФ ще у 2022 році.

