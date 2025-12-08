"Агент впливу РФ в Євросоюзі": президента Словаччини внесли до бази "Миротворець"

Президента Словаччини Петера Пеллегріні, який виступає проти надання Україні військової допомоги, внесли до бази "Миротворець".

Датою внесення є 6 грудня 2025 року, зазначено на сайті "Миротворець".

Пеллегріні вказується, як "агент впливу РФ у країнах Євросоюзу", який "заперечує суверенне право України на захист від російсько-фашистських загарбників".

"Відомий як проросійський політик, який підтримує тісні зв'язки з Росією і особисто з воєнним злочинцем Путіним, критикуючи санкції і військову допомогу Україні, регулярно озвучує тези воєнного злочинця Путіна, є важливим союзником Москви в ЄС, підкреслюючи спільні інтереси і політичну близькість, особливо у світлі його антизахідної риторики", — йдеться в описі Пеллегріні на сайті.

Відео дня

Модератори "Миротворця" підкреслили, що 6 грудня Пеллегріні в інтерв'ю STVR заявив, що Європейський Союз повинен припинити військову підтримку України, бо це нібито продовжує війну.

"Якщо ми будемо давати Україні ще десятки чи сотні мільярдів тільки для того, щоб купити їй зброю та військове спорядження, ми лише продовжуємо конфлікт, який має руйнівні наслідки для України", — сказав тоді президент Словаччини.

"Центр "Миротворець" просить правоохоронні органи розглядати дану публікацію на сайті як заяву про вчинення цим громадянином свідомих дій проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також інших правопорушень", — йдеться у публікації.

Нагадаємо, у квітні на президентських виборах у Словаччині переміг противник допомоги Україні Петер Пеллегріні.

Фокус також писав про те, що президент Словаччини запропонував Братиславу для мирних переговорів РФ і України.