"Агент влияния РФ в Евросоюзе": президента Словакии внесли в базу "Миротворец"

Президента Словакии Петера Пеллегрини, который выступает против предоставления Украине военной помощи, внесли в базу "Миротворец".

Датой внесения является 6 декабря 2025 года, указано на сайте "Миротворец".

Пеллегрини указывается, как "агент влияния РФ в странах Евросоюза", который "отрицает суверенное право Украины на защиту от российско-фашистских захватчиков".

"Известный как пророссийский политик, который поддерживает тесные связи с Россией и лично с военным преступником Путиным, критикуя санкции и военную помощь Украине, регулярно озвучивает тезисы военного преступника Путина, является важным союзником Москвы в ЕС, подчеркивая общие интересы и политическую близость, особенно в свете его антизападной риторики", — говорится в описании Пеллегрини на сайте.

Модераторы "Миротворца" подчеркнули, что 6 декабря Пеллегрини в интервью STVR заявил, что Европейский Союз должен прекратить военную поддержку Украины, потому что это якобы продлевает войну.

"Если мы будем давать Украине еще десятки или сотни миллиардов только для того, чтобы купить ей оружие и военное снаряжение, мы только продолжаем конфликт, который имеет разрушительные последствия для Украины", — сказал тогда президент Словакии.

"Центр "Миротворец" просит правоохранительные органы рассматривать данную публикацию на сайте как заявление о совершении этим гражданином сознательных действий против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также других правонарушений", — говорится в публикации.

Напомним, в апреле на президентских выборах в Словакии победил противник помощи Украине Петер Пеллегрини.

Фокус также писал о том, что президент Словакии предложил Братиславу для мирных переговоров РФ и Украины.