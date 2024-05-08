Президент Словакии предложил Братиславу для мирных переговоров РФ и Украины

Петер Пеллегрини заявил в День победы над нацизмом, что перед европейскими политиками и перед ним лично стоит задача обеспечения мира в Украине. И позвал всех на переговоры в Словакию

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Президент Словакии Петер Пеллегрини предложил Братиславу для мирных переговоров, отметив, что в столице уже проводили такой саммит. Видимо, Пеллегрини имел в виду 26 декабря 1805 года. Тогда в Братиславе, которая носила название Прессбург, был заключен мирный договор между Францией и Австрией после разгрома Австрии в битве при Аустерлице. Об этом пишет Topky.

Свою речь Пеллегрини произнес в День победы над нацизмом, который в Европе и Украине отмечается 8 мая. Петер выступал в музее, посвященном Второй мировой войне, в Банска-Быстрице.

"Перед европейскими политиками, в том числе словацкими, стоит фундаментальная задача, а именно – обеспечить мир в Украине и, следовательно, в Европе, чтобы не материализовались трагические сценарии", — заявил по случаю 79-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе Петер Пеллегрини.

Он также заявил, что в случае необходимости предложит для мирных переговоров и Братиславу, имеющую опыт проведения подобного саммита.

Пеллегрини заявил, что 79 лет без войны вызвали определенную девальвацию самого мира, и весь мир воспринимает это как нечто само собой разумеющееся.

"К сожалению, в настоящее время мы видим, что это не так. В связи с войной в Украине потихоньку начинают греметь пушки и в других частях Европы и мира. Многие готовят планы военного конфликта, а дипломатия ужесточает свой словарный запас. Давайте поговорим о прекращении огня, о мирных сценариях, давайте активизировать дипломатию и воспринимать оружие как последнее средство", — сказал Пеллегрини.

В своей речи он также упомянул и освобождение Словакии от нацистов. Братислава была освобождена 4 апреля 1945 года войсками 2-го Украинского фронта в ходе Братиславско-Брновской наступательной операции.

"Сегодня мы твердо ощущаем, что существует попытка переписать историю. Однако я хочу отвергнуть любые попытки исказить историческую правду. Я отвергаю попытки не упоминать или сознательно упускать из виду заслуги Красной Армии в освобождении нашей Родины, и я также отвергаю попытки гуманизировать фашистский режим и опошлить факты о жертвах в концентрационных лагерях", — заявил Пеллегрини.

Напомним, полномочия действующего президента Словакии Зузаны Чапутовой закончатся в июне 2024 года. А Петер Пеллегрини уже успел заявить, что его страна не будет отправлять военную помощь Украине со складов своей армии. 29 февраля он заявил, что Словакия помогает Украине чем может, но надеется на начало "мирных переговоров" с Россией.