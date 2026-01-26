"Буде примусова зміна процедур": Вучич розкрив, що мирний план передбачає швидкий вступ України до ЄС

Одна зі складових мирного плану щодо завершення війни в Україні передбачає її вступ до Європейського Союзу вже найближчим часом, однак з цим може не погодитися низка країн.

Мирний план передбачає вступ України до ЄС з 1 січня наступного, 2027, року. Про це заявив президент Сербії Александр Вучич, передає місцеве видання Novosti.rs.

Політик розповів, що цей пункт зобов'яже не лише одну сторону, а й значну частину міжнародного співтовариства до його виконання.

"Я думаю, що це частина мирного плану, якщо Росія і Україна його досягнуть, тому що він буде обов'язковим не тільки для двох сторін, але й для значної частини міжнародного співтовариства", — зауважив Вучич.

За його словами, Україна повинна стати країною-членкою ЄС, щоб мирний план було втілено у життя.

"Однією з частин плану є вступ України до Європейського Союзу з 1 січня 2027 року – це вже завтра. Якщо вони хочуть, щоб мирний план був реалізований, щоб більше не було вбивств та всього іншого, Україна повинна стати членкою", — зазначив політик.

Однак, за його словами, на перешкоді до реалізації цього пункту може стати те, що низка країн виступлять проти такого рішення. Він вважає, що Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина не погодяться на цю вимогу.

"Будуть зміни в процедурах, і вони будуть впроваджені примусово, всупереч правилам та всьому іншому", — пояснив Вучич.

Варто зауважити, що раніше деякі політики вже висловлювали думку проти вступу України до ЄС. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан 23 січня повідомив, що угорський парламент не допускатиме країни до союзу ще 100 років.

Нагадаємо, 25 січня видання The Telegraph писало, що через ідею Дональда Трампа наміри України щодо членства в ЄС можуть опинитися під загрозою зриву.

2 січня міністр оборони Словаччини Роберт Калиняк в інтерв'ю для видання TASR заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО, а її вступ до ЄС також під серйозними сумнівами.