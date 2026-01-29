"Быстрое вступление невозможно": Мерц убежден, что Украина не станет членом ЕС в 2027 году

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вступление Украины в Европейский Союз в ближайшие годы маловероятно и что говорить о членстве в 2027 году пока невозможно. В то же время он подчеркнул, что для Киева важно сохранить четкую перспективу на будущее, которая позволит постепенно приближать Украину к ЕС.

По данным издания DPA, после консультаций с партнерами по коалиции в Берлине Мерц отметил, что любая страна, которая стремится присоединиться к Евросоюзу, должна сначала выполнить Копенгагенские критерии, и этот процесс обычно занимает несколько лет. Также он добавил, что быстрое членство для Украины на данном этапе невозможно, однако страна должна получить понятную и последовательную перспективу на пути в ЕС.

И все же чиновник заверил, что хотя быстрое присоединение пока недостижимо, постепенное приближение Украины к ЕС всегда возможно.

"Это всегда возможно, но такое быстрое присоединение просто невозможно", — отметил он.

Что касается прекращения войны с Россией, Мерц сообщил, что сейчас приоритетом остаются мирные переговоры. Он отметил, что Германия тесно контактирует с делегациями США и Украины, участвует в подготовке проектов документов и положительно оценивает прямые переговоры Киева с Москвой.

Позицию Мерца по вступлению Украины в ЕС поддержал министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль. По его мнению присоединение страны должно быть справедливым, а предоставление этой перспективы — очень важный шаг для построения стабильной мирной архитектуры в Европе.

"Одна из ключевых гарантий безопасности, которую мы можем дать Украине сейчас, и, по моему мнению, должны дать, — это реалистичная перспектива вступления в Европейский Союз", — пояснил он.

Также Вадефуль добавил, что сейчас нет возможности сокращать путь для Украины, однако отметил, что приоритетом Германии и европейских партнеров является поддержка Украины в войне с российской агрессией.

Ранее Фокус писал, что, по словам Владимира Зеленского членство Украины в Европейском Союзе станет одной из главных гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. По его прогнозам, практическое присоединение страны может произойти уже в 2027 году.

Кроме того, сообщалось, что определенные страны ЕС против то, чтобы Украина присоединялась к союзу. В частности, Польша, Чехия, Словакия и Венгрия не согласятся на это требование.