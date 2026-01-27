Рассчитывают на 2027 год: Зеленский назвал конкретную дату вступления Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский уверен, что членство Украины в Европейском Союзе станет одной из главных гарантий безопасности не только для Украины, но и для всей Европы. По его прогнозам, практическое присоединение страны может произойти уже в 2027 году.

Об этом глава государства сообщил на своей странице в Telegram по итогам разговора с Федеральным канцлером Австрии Кристианом Штокером.

Во время беседы Зеленский также проинформировал о трехсторонних переговорах украинской, американской и российской делегаций в ОАЭ, где обсуждали военные вопросы и гарантии безопасности. Президент подчеркнул, что вступление Украины в ЕС укрепит безопасность континента и позволит украинской стороне делать весомый вклад в технологическое и экономическое развитие Союза.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому безопасности, технологическому и экономическому вкладам. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате — 2027 год — и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", — отметил в своей публикации Зеленский.

Відео дня

Кроме этого, лидеры коснулись энергетической ситуации в Украине, которая ежедневно подвергается атакам России. В частности, Зеленский выразил благодарность Австрии за выделенные средства на поддержку украинского энергетического сектора и подчеркнул важность дальнейшей международной помощи.

"Россия ежедневно бьет по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это партнеры реагировали. Поэтому очень ценим, что на прошлой неделе Австрия выделила средства на поддержку нашего энергетического сектора", — говорится в публикации Зеленского.

Некоторые страны против вступления Украины в ЕС: подробности

Стоит заметить, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Тарас Качка уже говорил о возможности ускоренного вступления Украины в ЕС. В частности, как сообщает Financial Times, Киев стремится к более быстрому членству, хотя конкретная дата пока не определена.

По словам Качки, для Украины важно получить четкую политическую гарантию от всех государств-членов ЕС относительно скорейшего присоединения. Первоначальные планы предусматривали вступление в 2027 году, однако из-за сопротивления некоторых стран процесс еще обсуждается.

"Для Украины, а также для Европы, важно иметь очень смелое политическое обязательство всех государств-членов ЕС относительно того, что Украина присоединится к Европейскому Союзу как можно скорее, и в идеале с четкой датой", — пояснил Тарас Качка.

Напомним, президент Сербии Александр Вучич рассказывал, что Польша, Чехия, Словакия и Венгрия не согласятся на вступление Украины в ЕС в 2027 году.

Также Фокус писал, что идея президента США Дональда Трампа о введении режима полной беспошлинной торговли между Украиной и Америкой может сорвать намерения страны вступить в Европейский Союз.