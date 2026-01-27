Розраховують на 2027 рік: Зеленський назвав конкретну дату вступу України до ЄС

Президент Володимир Зеленський впевнений, що членство України у Європейському Союзі стане однією з головних гарантій безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. За його прогнозами, практичне приєднання країни може відбутися вже у 2027 році.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці у Telegram за підсумками розмови з Федеральним канцлером Австрії Крістіаном Штокером.

Під час бесіди Зеленський також поінформував про тристоронні переговори української, американської та російської делегацій в ОАЕ, де обговорювали військові питання та гарантії безпеки. Президент підкреслив, що вступ України до ЄС зміцнить безпеку континенту та дозволить українській стороні робити вагомий внесок у технологічний та економічний розвиток Союзу.

"Вступ України до Євросоюзу є однією з ключових безпекових гарантій не лише для нас, а й для всієї Європи. Адже спільна сила Європи можлива, зокрема, і завдяки українському безпековому, технологічному та економічному внескам. Саме тому ми говоримо про конкретну дату – 2027 рік – і розраховуємо на підтримку нашої позиції з боку партнерів", — зауважив у своїй публікації Зеленський.

Окрім цього, лідери торкнулися енергетичної ситуації в Україні, яка щодня піддається атакам Росії. Зокрема, Зеленський висловив подяку Австрії за виділені кошти на підтримку українського енергетичного сектору та наголосив на важливості подальшої міжнародної допомоги.

"Росія щодня бʼє по енергетиці, щоб залишити українців без світла та тепла, і дуже важливо, щоб на це партнери реагували. Тому дуже цінуємо, що минулого тижня Австрія виділила кошти на підтримку нашого енергетичного сектору", — йдеться у публікації Зеленського.

Деякі країни проти вступу України до ЄС: подробиці

Варто зауважити, що віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка вже говорив про можливість прискореного вступу України до ЄС. Зокрема, як повідомляє Financial Times, Київ прагне швидшого членства, хоча конкретна дата поки не визначена.

За словами Качки, для України важливо отримати чітку політичну гарантію від усіх держав-членів ЄС щодо якнайшвидшого приєднання. Початкові плани передбачали вступ у 2027 році, проте через опір деяких країн процес ще обговорюється.

"Для України, а також для Європи, важливо мати дуже сміливе політичне зобов'язання всіх держав-членів ЄС щодо того, що Україна приєднається до Європейського Союзу якомога швидше, і в ідеалі з чіткою датою", – пояснив Тарас Качка.

Нагадаємо, президент Сербії Александр Вучич розповідав, що Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина не погодяться на вступ України до ЄС у 2027 році.

Також Фокус писав, що ідея президента США Дональда Трампа щодо запровадження режиму повної безмитної торгівлі між Україною та Америкою може зірвати наміри країни вступити до Європейського Союзу.