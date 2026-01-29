"Швидкий вступ неможливий": Мерц переконаний, що Україна не стане членом ЄС у 2027 році

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вступ України до Європейського Союзу у найближчі роки є малоймовірним і що говорити про членство у 2027 році наразі неможливо. Водночас він підкреслив, що для Києва важливо зберегти чітку перспективу на майбутнє, яка дозволить поступово наближати Україну до ЄС.

За даними видання DPA, після консультацій із партнерами по коаліції у Берліні Мерц наголосив, що будь-яка країна, яка прагне приєднатися до Євросоюзу, повинна спершу виконати Копенгагенські критерії, і цей процес зазвичай займає кілька років. Також він додав, що швидке членство для України на даному етапі неможливе, проте країна має отримати зрозумілу і послідовну перспективу на шляху до ЄС.

Та все ж посадовець запевнив, що хоча швидке приєднання наразі недосяжне, поступове наближення України до ЄС завжди можливе.

"Це завжди можливо, але таке швидке приєднання просто неможливе", — зауважив він.

Що стосується припинення війни з Росією, Мерц повідомив, що наразі пріоритетом залишаються мирні переговори. Він зазначив, що Німеччина тісно контактує з делегаціями США та України, бере участь у підготовці проєктів документів і позитивно оцінює прямі переговори Києва з Москвою.

Позицію Мерца щодо вступу України до ЄС підтримав міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль. На його думку приєднання країни має бути справедливим, а надання цієї перспективи — дуже важливий крок для побудови стабільної мирної архітектури у Європі.

"Одна з ключових гарантій безпеки, яку ми можемо дати Україні зараз, і, на мою думку, повинні дати, — це реалістична перспектива вступу до Європейського Союзу", — пояснив він.

Також Вадефуль додав, що зараз немає можливості скорочувати шлях для України, проте відзначив, що пріоритетом Німеччини та європейських партнерів є підтримка України у війні з російською агресією.

Раніше Фокус писав, що, за словами Володимира Зеленського членство України у Європейському Союзі стане однією з головних гарантій безпеки не лише для України, а й для всієї Європи. За його прогнозами, практичне приєднання країни може відбутися вже у 2027 році.

Крім того, повідомлялося, що певні країни ЄС проти то, щоб Україна приєднувалася до союзу. Зокрема, Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина не погодяться на цю вимогу.