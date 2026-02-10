Безпрецедентний план: Україна може частково увійти до ЄС уже 2027 року, — Politico

Європейський Союз готує частковий вступ України у 2027 році. Брюссель розробляє для Києва план із 5 кроків, що дає змогу стати членом організації ще до проведення всіх реформ.

За даними 10 офіційних осіб і дипломатів, ЄС розробляє безпрецедентний план, який може надати Україні часткове членство в блоці вже наступного року, оскільки Брюссель намагається зміцнити позиції України в Європі. Про це повідомляє Politico.

Крок 1: Підготовка України

ЄС надає Україні "попередню підтримку" в процесі вступу до ЄС. Це включає надання Києву неофіційних вказівок під час переговорів щодо "кластерів" — юридичних кроків на шляху до членства.

Крок 2: Створити спрощену версію членства в ЄС

Як повідомили дипломати, які були присутні на зустрічі в Брюсселі в п'ятницю, представники урядів країн ЄС поставили голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн запитання щодо зусиль з подолання безвихідної ситуації в питанні вступу нових країн до блоку. Вона виклала низку варіантів і моделей, які розглядає ЄС, повідомили вони. Серед них була ідея "зворотного розширення".

Відео дня

"Це буде свого роду переналаштування процесу — ви приєднуєтеся, а потім вам поступово запроваджуються права та обов'язки. Таким чином, відбудеться переосмислення того, як ми здійснюємо приєднання, з огляду на зовсім іншу ситуацію, яка склалася зараз порівняно з тим часом, коли Комісія встановила критерії приєднання", — сказав представник ЄС, знайомий зі змістом обговорення.

Крок 3: Дочекатися поразки Орбана

Головна проблема для перспектив членства України в ЄС полягає в тому, щоб заручитися підтримкою всіх 27 країн-членів, оскільки будь-яке рішення про розширення блоку вимагає одностайної підтримки. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, найближчий союзник Путіна в ЄС, категорично проти. Однак Єврокомісія і столиці країн ЄС стежать за виборами в Угорщині у квітні, і сподіваються, що в разі поразки Орбана на виборах його суперник Петер Мадяр може змінити свою позицію щодо України,

Крок 4: Розіграти "козирну карту" — Дональда Трампа

Хоча Орбан і виступає проти вступу України до ЄС, є одна людина, яка, на думку європейських лідерів, може змінити його думку — президент США Дональд Трамп.

Крок 5: Позбавити Угорщину права голосу

Якщо стратегія Трампа щодо укладення угод зазнає невдачі, у ЄС залишиться ще один козир: за словами дипломатів ЄС, необхідно знову порушити питання щодо застосування статті 7 договору ЄС проти Угорщини, яка призупиняє права члена, зокрема — права на ухвалення рішень про включення нових країн до складу ЄС.

Нагадаємо, що раніше канцлер Німеччини Фрідріх Мерц засумнівався у вступі України до ЄС найближчими роками. Тому говорити про членство України у 2027 році, на його думку, поки що неможливо.

Зазначимо, що одна з частин мирного плану із завершення війни в Україні передбачає її вступ до ЄС уже найближчим часом, про що раніше заявляв президент Сербії Александр Вучич. Однак із цим може не погодитися низка країн-членів союзу.