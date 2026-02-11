Орбан звинуватив Київ і Брюссель в оголошенні війни Угорщині: що стало причиною

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Брюссель і Київ нібито відкрито оголосили Будепешту війну. Таку реакцію викликала публікація в ЗМІ щодо п'ятипунктного плану, який може дати Україні можливість вступити до ЄС до 2027 року.

Свою заяву щодо вступу України до ЄС Віктор Орбан опублікував 11 лютого в соцмережі X. Він різко відреагував на статтю Politico про план, за яким Україна зможе приєднатися до Європейського Союзу попри вето Угорщини.

"Цей новий план — відкрите оголошення війни Угорщині. Вони ігнорують рішення угорського народу та мають намір усунути угорський уряд будь-якими необхідними засобами", — написав угорський прем'єр.

Він заявив, що Брюссель і Київ хочуть приходу до влади в Угорщині опозиційної партії "Тиса" ("Партія поваги та свободи", лідером якої є Петер Мадяр).

"У квітні цього року на виборах угорці повинні зупинити їх", — сказав Віктор Орбан.

Він своєю чергою очолює одну з двох найбільших партій Угорщини — "Фідес" ("Угорський громадянський союз").

Висловлювання Віктора Орбана про Україну

23 січня Віктор Орбан заявив, що парламент Угорщини не пускатиме Україну в ЄС протягом іще щонайменше 100 років.

27 січня прем'єр-міністр Угорщини звинуватив Київ у втручанні в вибори, а українським лідерам і президенту Володимиру Зеленському закидав нібито "грубі образи та погрози на адресу уряду Будапешту та самої країни".

7 лютого прем'єр Угорщини Орбан назвав Україну ворогом через вимогу до ЄС відмовитися від енергоносіїв з РФ.

Нагадаємо, видання Politico 10 лютого писало, що Україна може частково увійти до ЄС уже 2027 року. За даними журналістів, Брюссель розробляє для Києва план із 5 кроків. Зокрема, за словами дипломатів ЄС, розглядалася можливість застосування статті 7 договору ЄС, яка призупиняє права держави-члена, проти Угорщини. Також у статті йшлося, що автори плану розраховують на поразку Орбана на виборах у квітні.