Орбан звинуватив Київ у втручанні в вибори: українського посла викликали на розмову

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна нібито "атакує" його країну, намагаючись повпливати на перебіг майбутніх парламентських виборів.

Орбан доручив викликати на розмову українського посла у Будапешті. Про це прем'єр заявив у відео на своїй Facebook-сторінці.

Прем'єр Угорщини звинуватив українських політичних лідерів та особисто президента Володимира Зеленського в тому, що вони "висловили грубі образи та погрози на адресу уряду Будапешту та самої країни".

За його словами, ці заяви були частиною скоординованої серії заходів України, спрямованих на втручання у вибори в Угорщині.

"Ми не можемо дозволити, щоб хтось ставив під загрозу суверенітет Угорщини або чесність угорських виборів", — заявив Орбан.

Він доручив міністру закордонних справ Петеру Сійярто викликати українського посла в Угорщині до себе.

Відео дня

Сійярто натомість викликав посла та звинуватив Україну в спробі вплинути на результати виборів на користь опозиційної партії "Тиса". Заяву Сійярто цитує "Європейська правда".

Очільник МЗС Угорщини назвав дії української влади "агресивною кампанією, спрямованою на втручання у внутрішні справи Угорщини".

"Ми не будемо терпіти жодного втручання у вибори в Угорщині, включаючи спроби України вплинути на їх результати та втрутитися у виборчий процес на користь партії "Тиса", — заявив угорський міністр.

Сійярто також згадав особисто Зеленського, а також інших чиновників української влади, які проводили "відкриту, безсоромну та агресивну кампанію" втручання у вибори.

16 січня Орбан заявив про намір створення "національної петиції", у якій він проситиме про підтримку його політики щодо відмови від фінансування України Євросоюзом.

Нагадаємо, після позачергового саміту в Брюсселі Орбан запевнив, що в його країні ще протягом століття не буде парламенту, який проголосував би за вступ України до Європейського Союзу. При цьому він укотре звинуватив Київ у втручанні у виборчий процес.

У відповідь голова МЗС України Андрій Сибіга заявив, що план Орбана приречений на провал. Він нагадав, що "господар угорців у Москві не протримається 100 років".

Нагадаємо, наприкінці 2025 року по всій Угорщині з'явилися передвиборчі плакати та білборди Віктора Орбана, де зобразили Зеленського, Урсулу фон дер Ляєн і лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра.