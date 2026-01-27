Орбан обвинил Киев во вмешательстве в выборы: украинского посла вызвали на разговор

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина якобы "атакует" его страну, пытаясь повлиять на ход предстоящих парламентских выборов.

Орбан поручил вызвать на разговор украинского посла в Будапеште. Об этом премьер заявил в видео на своей Facebook-странице.

Премьер Венгрии обвинил украинских политических лидеров и лично президента Владимира Зеленского в том, что они "выразили грубые оскорбления и угрозы в адрес правительства Будапешта и самой страны".

По его словам, эти заявления были частью скоординированной серии мероприятий Украины, направленных на вмешательство в выборы в Венгрии.

"Мы не можем позволить, чтобы кто-то ставил под угрозу суверенитет Венгрии или честность венгерских выборов", — заявил Орбан.

Он поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать украинского посла в Венгрии к себе.

Сийярто вместо этого вызвал посла и обвинил Украину в попытке повлиять на результаты выборов в пользу оппозиционной партии "Тиса". Заявление Сийярто цитирует "Европейская правда".

Глава МИД Венгрии назвал действия украинских властей "агрессивной кампанией, направленной на вмешательство во внутренние дела Венгрии".

"Мы не будем терпеть никакого вмешательства в выборы в Венгрии, включая попытки Украины повлиять на их результаты и вмешаться в избирательный процесс в пользу партии "Тиса", — заявил венгерский министр.

Сийярто также упомянул лично Зеленского, а также других чиновников украинской власти, которые проводили "открытую, бесстыдную и агрессивную кампанию" вмешательства в выборы.

16 января Орбан заявил о намерении создания "национальной петиции", в которой он будет просить о поддержке его политики по отказу от финансирования Украины Евросоюзом.

Напомним, после внеочередного саммита в Брюсселе Орбан заверил, что в его стране еще в течение века не будет парламента, который проголосовал бы за вступление Украины в Европейский Союз. При этом он в очередной раз обвинил Киев во вмешательстве в избирательный процесс.

В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что план Орбана обречен на провал. Он напомнил, что "хозяин венгров в Москве не продержится 100 лет".

Напомним, в конце 2025 года по всей Венгрии появились предвыборные плакаты и билборды Виктора Орбана, где изобразили Зеленского, Урсулу фон дер Ляйен и лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадьяра.