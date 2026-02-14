Зеленский потроллил Орбана и призвал его заниматься армией, а не "отращивать живот" (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Виктора Орбана за то, что тот пользуется войной РФ против Украины по собственным мотивам. Лидер государства советует топ-политику Венгрии вспомнить о своей армии на фоне угроз со стороны России.

В своем выступлении глава государства советует Орбану заняться вопрос усиления обороноспособности страны на фоне агрессивных действий РФ. Об этом Зеленский заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности.

"И даже один Виктор [Орбан — ред.] может думать только о том, как отращивать свой живот. А не о том, как наращивать армию", — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что это позволяет венгерскому правительству пользоваться войной в Украине по собственным мотивам. Поэтому, считает украинский президент, Орбану не надо думать, как "останавливать российские танки от возвращения на улицы Будапешта".

На момент публикации материала глава правительства Венгрии не прокомментировал заявление украинского президента.

Ранее Фокус сообщал о том, как венгерский глава правительства обвинил Киев и Брюссель в объявлении войны Венгрии. Такую реакцию вызвала публикация в СМИ относительно пятипунктного плана, который может дать Украине возможность вступить в ЕС до 2027 года.

Впоследствии стало известно, что Орбан может потерять свою власть. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится у власти уже 16 лет, сделал войну в Украине центральной темой предвыборной кампании.