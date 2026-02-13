Орбан может потерять власть на выборах: почему он снова вспомнил об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который находится у власти уже 16 лет, сделал войну в Украине центральной темой предвыборной кампании. Столкнувшись с возможностью потерять власть, он заявляет, что его оппоненты втянут страну в войну в Украине.

Премьер-министр Виктор Орбан назвал выборы в Венгрии 12 апреля жестким выбором между "войной или миром", сообщает Reuters. Венгерских избирателей засыпали письмами от Орбана, который призвал их заполнить "национальную петицию" об отклонении финансовой помощи Украине от Европейского Союза. И это сообщение постоянно подтверждается государственным телевидением, которое находится под твердым контролем правительства.

"Мы решим свою судьбу в апреле. На кону: война или мир. Для мира "Фидес" — это безопасный выбор", — написал на этой неделе в Facebook Орбан, лидер националистической партии "Фидес".

"Фидес" также разместил по всей стране билборды, на которых изображен послушный на вид лидер оппозиции Петер Мадьяр, который говорит "да", пока президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен требует "Деньги для Украины!", а президент Украины Владимир Зеленский просит оружие.

Орбан давно имеет споры с ЕС по Украине, среди многих других вопросов. Несмотря на Брюссель, он поддерживает дружеские связи с Москвой, отказывается поставлять оружие Украине и заявляет, что Киев никогда не сможет вступить в ЕС. Правоцентристская партия Венгрии "Тиса", которая лидирует в большинстве опросов общественного мнения, заявляет, что хочет, чтобы Венгрия вернулась в европейский мейнстрим после лет напряженных отношений во времена Орбана.

Политические аналитики связывают спекуляции Орбана на войне в Украине с состоянием экономики Венгрии, которая остается в застое.

"Не имея мощных экономических показателей, Орбан пытается представить себя гарантом стабильности и безопасности, говоря, что если он уйдет, то наступит хаос", — сказал Роберт Ласло из будапештского аналитического центра Political Capital.

Напомним, что Виктор Орбан заявил о фактически начавшейся "войне" Брюсселя и Украины против Будапешта. Такую реакцию венгерского премьера вызвала публикация в СМИ пятипунктного плана, который может дать Украине возможность вступить в ЕС до 2027 года.

Также мы информировали, что Виктор Орбан во время предвыборного мероприятия назвал Украину врагом Венгрии. Причиной стало то, что Украина требует от Евросоюза "отключить" Венгрию от от дешевых российских энергоносителей. Это грозит увеличению коммунальных тарифов для населения страны.