Орбан може втратити владу на виборах: чому він знову згадав про Україну

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 16 років, зробив війну в Україні центральною темою передвиборчої кампанії. Зіткнувшись із можливістю втратити владу, він заявляє, що його опоненти втягнуть країну у війну в Україні.

Прем'єр-міністр Віктор Орбан назвав вибори в Угорщині 12 квітня жорстким вибором між «війною чи миром», повідомляє Reuters. Угорських виборців засипали листами від Орбана, який закликав їх заповнити «національну петицію» про відхилення фінансової допомоги Україні від Європейського Союзу. І це повідомлення постійно підтверджується державним телебаченням, яке перебуває під твердим контролем уряду.

"Ми вирішимо свою долю у квітні. На кону: війна чи мир. Для миру "Фідес" — це безпечний вибір", — написав цього тижня у Facebook Орбан, лідер націоналістичної партії "Фідес".

"Фідес" також розмістив по всій країні білборди, на яких зображено слухняного на вигляд лідера опозиції Петера Мад'яра, який каже "так", поки президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вимагає "Гроші для України!", а президент України Володимир Зеленський просить зброю.

Орбан давно має суперечки з ЄС щодо України, серед багатьох інших питань. Незважаючи на Брюссель, він підтримує дружні зв'язки з Москвою, відмовляється постачати зброю Україні та заявляє, що Київ ніколи не зможе вступити до ЄС. Правоцентристська партія Угорщини «Тіса», яка лідирує в більшості опитувань громадської думки, заявляє, що хоче, щоб Угорщина повернулася до європейського мейнстріму після років напружених відносин за часів Орбана.

Політичні аналітики пов'язують спекуляції Орбана на війні в Україні зі станом економіки Угорщини, яка залишається в застої.

"Не маючи потужних економічних показників, Орбан намагається представити себе гарантом стабільності та безпеки, кажучи, що якщо він піде, то настане хаос", – сказав Роберт Ласло з будапештського аналітичного центру Political Capital.

Нагадаємо, що Віктор Орбан заявив про фактично розпочату "війну" Брюсселю та України проти Будапешта. Таку реакцію угорського прем'єра викликала публікація в ЗМІ п'ятипунктного плану, який може дати Україні можливість вступити до ЄС до 2027 року.

Також ми інформували, що Віктор Орбан під час передвиборчого заходу назвав Україну ворогом Угорщини. Причиною стало те, що Україна вимагає від Євросоюзу "відключити" Угорщину від від дешевих російських енергоносіїв. Це загрожує збільшенню комунальних тарифів для населення країни.