Зеленський потролив Орбана та закликав його займатися армією, а не "відрощувати живіт" (відео)

Президент України Володимир Зеленський розкритикував Віктора Орбана за те, що той користується війною РФ проти України з власних мотивів. Лідер держави радить топполітику Угорщини згадати про свою армію на тлі загроз з боку Росії.

У своєму виступі глава держави радить Орбану зайнятися питання посилення обороноздатності країни на фоні агресивних дій РФ. Про це Зеленський заявив під час виступу на Мюнхенській конференції безпеки.

"І навіть один Віктор [Орбан — ред.] може думати лише про те, як відрощувати свій живіт. А не про те, як нарощувати армію", — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що це дозволяє угорському уряду користуватися війною в Україні з власних мотивів. Тому, вважає український президент, Орбану не треба думати, як "зупиняти російські танки від повернення на вулиці Будапешта".

На момент публікації матеріалу глава уряду Угорщини не прокоментував заяву українського президента.

Раніше Фокус повідомляв про те, як угорський глава уряду звинуватив Київ і Брюссель в оголошенні війни Угорщині. Таку реакцію викликала публікація в ЗМІ щодо п'ятипунктного плану, який може дати Україні можливість вступити до ЄС до 2027 року.

Згодом стало відомо, що Орбан може втратити свою владу. Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який перебуває при владі вже 16 років, зробив війну в Україні центральною темою передвиборчої кампанії.