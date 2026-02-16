Угорщина і Словаччина просять Хорватію дозволити транспорт нафти з РФ в обхід України

Угорщина звернулася до Хорватії з проханням дозволити транспортування російської нафти через Адріатичний трубопровід, оскільки ключовий маршрут через Україну залишається заблокованим.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що його країна спільно з міністром економіки Словаччини Денисою Саковою спільно направили відповідного листа до уряду Хорватії в Загреб, пише Bloomberg.

"Ми просимо Хорватію забезпечити транспортування російської нафти до Угорщини та Словаччини через нафтопровід Adria, адже наше санкційне виключення дозволяє імпорт російської нафти морем у разі перебоїв із трубопровідними постачаннями", — написав Сійярто.

Він підкреслив, що енергетична безпека держави ніколи не повинна ставати ідеологічним питанням.

Очільник МЗС Угорщини написав, що його країна очікує на те, що Хорватія, на відміну від України, не ставитиме під загрозу надійність постачання нафти до Угорщини та Словаччини з політичних мотивів.

Відео дня

Видання зазначає, що транзит нафти по трубопроводу "Дружба", який проходить через Україну, був зупинений наприкінці минулого місяця на тлі масштабних атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

Додається, що Будапешт залежить від трубопроводу "Дружба", що з'єднує Угорщину з Росією через охоплену війною Україну, для більшої частини своїх нафтових потоків.

В публікації йдеться, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який залишається прихильником закупівлі російських енергоносіїв для своєї країни, що не має виходу до моря, часто вступає в суперечки з сусідньою Хорватією щодо пропускної здатності Адріатичного газопроводу.

Видання припускає, що енергетична політика також буде обговорюватися під час переговорів Орбана з держсекретарем США Марко Рубіо в Будапешті в понеділок, 16 лютого.

Підкреслюється, що Орбан знайшов союзника в особі свого словацького колеги Роберта Фіцо, який у неділю, 15 лютого, підтримав його думку про те, що Україна використовує трубопровід "Дружба" як політичний важіль, що заперечують офіційні особи в Києві.

Нагадаємо, 11 лютого Орбан звинуватив Київ і Брюссель в оголошенні війни Угорщині.

Фокус також писав про те, як Зеленський потролив Орбана та закликав його займатися армією, а не "відрощувати живіт".