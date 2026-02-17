"Путин должен понимать": экс-директор ЦРУ назвал условия, при которых РФ не сможет продолжать войну

Украина наносит большой урон россиянам, но без существенного усиления внешнего давления российские власти не будут готовы к остановке войны.

Однако в какой-то момент россияне пойдут на уступки, а условием для этого является увеличение давления на российскую военную экономику, сокращение доходов, а также прекращение поставок Китаем компонентов для российского военно-промышленного комплекса, заявил в интервью "Укринформу" бывший командующий Центрального командования США и экс-директор ЦРУ Дэвид Петреус.

Он отметил, что во время мирного процесса ни российские переговорщики, ни руководство России не демонстрировали готовности к компромиссу. Наоборот, они подтверждают максималистские требования.

Среди средств давления Петреус назвал усиление санкций со стороны США, сокращение закупок российской нефти Индией и исчерпание средств российского Фонда национального благосостояния, которое уже продолжается. По его словам, эти ресурсы конвертировались для поддержки военного производства, и в этом году они должны закончиться.

Відео дня

Он прогнозирует, что по сумме обстоятельств позже в 2026 году может появиться перспектива того, что Россия признает: ей необходимо прекращение боевых действий.

Еще одним фактором он назвал большие потери оккупантов, которые продолжает наносить Украина.

"Сейчас Украина, похоже, ежемесячно уничтожает или наносит ранения примерно такому же количеству российских военных, которое Россия набирает", — подчеркнул Петреус.

"И на линии фронта россияне платят чрезвычайно высокую цену за каждый дополнительный сантиметр священной украинской территории. Я не думаю, что они смогут и в дальнейшем платить такую цену, даже если их руководству безразлично относительно количества погибших и тяжело раненых", — сказал он.

Также генерал отметил наращивание производства дронов. Он напомнил, что в прошлом году Украина изготовила 3,5 миллиона беспилотников, а в этом году ожидается 7 миллионов. А расширение производства украинской крылатой ракеты "Фламинго" создаст дополнительное давление.

"Тогда России придется серьезно вести переговоры, потому что она также не сможет продолжать эту войну. Правда заключается в том, что Путин должен понимать: он больше не побеждает. Проблема в том, что ему очень сложно остановить эту войну из-за тех политических сил, которые он сам разбудил внутри России. Нужно ускорить день, когда он посмотрит в зеркало и скажет себе: мы больше не можем продолжать", — подчеркнул Петреус.

Он отметил, что российская экономика находится в очень сложном положении. В том числе из-за роста инфляции и ослабления рубля. Он считает, что ситуация станет для россиян критической, когда иссякнут средства в Фонде национального благосостояния.

Напомним, 16 февраля Бен Ходжес объяснил, закончится ли война в Украине в 2026 году.

Фокус также писал о том, что Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспорт нефти из РФ в обход Украины.