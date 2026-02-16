"Россияне не заинтересованы": Ходжес объяснил, закончится ли война в Украине в 2026 году

Война в Украине вряд ли закончится в 2026 году, ведь россияне не заинтересованы в этом.

Такое мнение высказал бывший командующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес в комментарии Новости.LIVE.

"Нет. Россияне не заинтересованы в этом", — сказал Ходжес.

Он уточнил, что россияне согласятся на перемирие только, если их заставить.

"Я не вижу, чтобы правительство США оказывало на них такое давление, к сожалению", — подчеркнул Ходжес.

Генерал добавил, что россияне "не уважают Европу настолько, чтобы их слушать". Он заявил, что РФ продолжит воевать против Украины, пока на Москву не будут оказывать сильное давление.

Напомним, Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспорт нефти из РФ в обход Украины.

