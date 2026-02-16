"Росіяни не зацікавлені": Годжес пояснив, чи закінчиться війна в Україні у 2026 році

Війна в Україні навряд закінчиться в 2026 році, адже росіяни не зацікавлені у цьому.

Таку думку висловив колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Годжес у коментарі Новини.LIVE.

"Ні. Росіяни не зацікавлені в цьому", — сказав Годжес.

Він уточнив, що росіяни погодяться на перемир'я тільки, якщо їх змусити.

"Я не бачу, щоб уряд США чинив на них такий тиск, на жаль", — підкреслив Годжес.

Генерал додав, що росіяни "не поважають Європу настільки, щоб їх слухати". Він заявив, що РФ продовжить воювати проти України, поки на Москву не будуть чинити сильний тиск.

