"Путін має розуміти": ексдиректор ЦРУ назвав умови, за яких РФ не зможе продовжувати війну

Україна завдає великий втрат росіянам, але без суттєвого посилення зовнішнього тиску російська влада не буде готова до зупинки війни.

Проте в якийсь момент росіяни підуть на поступки, а умовою для цього є збільшення тиску на російську воєнну економіку, скорочення доходів, а також припинення постачання Китаєм компонентів для російського військово-промислового комплексу, заявив в інтерв’ю "Укрінформу" колишній командувач Центрального командування США та ексдиректор ЦРУ Девід Петреус.

Він зазначив, що під час мирного процесу ні російські переговорники, ні керівництво Росії не демонстрували готовності до компромісу. Навпаки, вони підтверджують максималістські вимоги.

Серед засобів тиску Петреус назвав посилення санкцій з боку США, скорочення закупівель російської нафти Індією та вичерпання коштів російського Фонду національного добробуту, яке вже триває. За його словами, ці ресурси конвертувалися для підтримки військового виробництва, і цього року вони мають закінчитися.

Він прогнозує, що за сумою обставин пізніше у 2026 році може з’явитися перспектива того, що Росія визнає: їй необхідне припинення бойових дій.

Ще одним чинником він назвав великі втрати окупантів, як продовжує завдавати Україна.

"Наразі Україна, схоже, щомісяця знищує або завдає поранень приблизно такій самій кількості російських військових, яку Росія набирає", — підкреслив Петреус.

"І на лінії фронту росіяни платять надзвичайно високу ціну за кожен додатковий сантиметр священної української території. Я не думаю, що вони зможуть і надалі платити таку ціну, навіть якщо їхньому керівництву байдуже щодо кількості загиблих і тяжко поранених", — сказав він.

Також генерал відзначив нарощення виробництва дронів. Він нагадав, що минулого року Україна виготовила 3,5 мільйона безпілотників, а цього року очікується 7 мільйонів. А розширення виробництва української крилата ракета "Фламінго" створить додатковий тиск.

"Тоді Росії доведеться серйозно вести переговори, тому що вона також не зможе продовжувати цю війну. Правда полягає в тому, що Путін має розуміти: він більше не перемагає. Проблема в тому, що йому дуже складно зупинити цю війну через ті політичні сили, які він сам розбудив усередині Росії. Потрібно прискорити день, коли він подивиться в дзеркало і скаже собі: ми більше не можемо продовжувати", — наголосив Петреус.

Він зазначив, що російська економіка перебуває в дуже складному становищі. Утому числі через зростання інфляції та слабшання рубля. Він вважає, що ситуація стане для росіян критичною, коли вичерпаються кошти у Фонді національного добробуту.

