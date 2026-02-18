Встреча Путина и Зеленского в Женеве: Кремль игнорирует предложение президента Украины

В Кремле пока не комментируют инициативу президента Украины Владимира Зеленского о встрече с Владимиром Путиным в Женеве.

Как пишет российское издание "Интерфакс", пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что пока делать какие-либо выводы о переговорах преждевременно.

По его словам, президент России получает прямые доклады о ходе переговоров в Женеве, однако Песков не стал уточнять вопросы, которые обсуждались на встрече, включая возможность саммита Путина и Зеленского. Он добавил, что переговоры продолжаются уже второй день, и детали обсуждения станут известны после завершения раунда от главного российского переговорщика Владимира Мединского.

"Переговоры продолжаются уже второй день. Если появится какая-то информация, ею с вами поделится наш главный переговорщик Владимир Мединский. Сейчас о том, что обсуждалось, вряд ли следует говорить, нужно дождаться завершения этого раунда", — сказал Песков.

Встреча Путина и Зеленского в Женеве: что известно о предложении президента Украины

В телефонном интервью изданию Axios президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что поручил своей команде организовать встречу с Владимиром Путиным в Женеве. По его словам, только прямой диалог лидеров может дать прорыв в территориальных вопросах.

Также он подчеркнул, что готов обсуждать вывод украинских войск с Донбасса, но только при условии симметричных действий со стороны России и координации своих шагов с переговорной командой. Также Зелеснький отметил, что любое соглашение следует вынести на всеукраинский референдум.

Кроме того, Владимир Зеленский уже рассказал об основных достижениях в переговорах в Женеве. В частности, стороны почти согласовали механизм контроля за режимом прекращения огня. Однако в вопросах территорий и Запорожской АЭС прогресса пока нет, а политические позиции остаются разными.

О результатах переговоров также рассказал представитель российской делегации Владимир Мединский. В целом, по его словам, разговор был "тяжелым и деловым". Впереди страны ожидают новый этап переговоров, однако точная дата следующей встречи пока неизвестна.