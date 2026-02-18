Переговоры в Женеве: стороны почти договорились о мониторинге режима прекращения огня, — Зеленский

На переговорах в Женеве стороны почти согласовали механизм контроля за режимом прекращением огня, однако в вопросах территорий и Запорожской АЭС прогресса пока нет.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в комментарии журналистам, передает издание "Новости.LIVE". По его словам, к процессу мониторинга обязательно присоединится американская сторона, а детали относительно формата, локаций и технических аспектов контроля будут определены после доклада военных.

"Мониторинг будет точно с участием американской стороны. Все остальные детали — где, как мониторить, технические детали — мне генерал Гнатов доложит после возвращения", — отметил глава государства.

В целом, по словам президента переговоры в Женеве были достаточно непростыми, однако они уже принесли определенные наработки. На этот раз встреча сторон была больше сконцентрирована на военном и политическом направлении. И, в частности, в политическом — есть определенные результаты, однако, "пока позиции разные".

"Что касается политической составляющей, это все чувствительные вопросы, о которых вы знаете. Восток, все чувствительные вопросы. Мы видим, что определенные наработки уже есть, однако позиции сторон пока остаются разными, ведь переговоры были непростыми. Детали и все нюансы мне сможет представить моя подгруппа после возвращения. В военном направлении я услышал об имеющемся прогрессе, тогда как в политическом — состоялся диалог и есть договоренность двигаться дальше и продолжать переговоры. В то же время такого уровня продвижения, как в военной плоскости, пока нет", — отметил Зеленский.

Кроме того, издание "РБК-Украина" пишет, что, по словам секретаря СНБО Рустема Умерова, в переговорах есть определенное продвижение, однако конкретные детали пока не разглашаются.

В частности, он пояснил, что во время встреч стороны обсуждали параметры безопасности и механизмы реализации возможных решений. Часть вопросов удалось уточнить, в то же время по другим продолжается дополнительное согласование.

По его словам, сейчас работа сосредоточена на проработке ключевых положений, необходимых для завершения процесса. Он подчеркнул, что это сложный и длительный процесс, который требует согласования всех сторон. Следующим этапом должно стать достижение необходимого уровня согласованности, чтобы подготовленные решения можно было вынести на рассмотрение президентов.

Напомним, что президент США Дональд Трамп продолжает давить на Украину и заставляет Зеленского принимать быстрые решения, однако это может поставить Киев в крайне сложное положение.

Также Фокус писал, что представитель российской делегации Владимир Мединский назвал разговор "тяжелым и деловым". По его словам, впереди новый этап переговоров, однако дата следующей встречи пока неизвестна.