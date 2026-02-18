Зеленского ставят перед "неудобным выбором": как давление Трампа влияет на переговоры в Женеве

С 17 февраля в Женеве начался новый раунд переговоров между Украиной и Россией о прекращении войны. Несмотря на активное вмешательство США, достичь быстрого мира будет чрезвычайно сложно, а давление со стороны Дональда Трампа может поставить Киев в крайне сложное положение.

Как пишет обозреватель Bloomberg Марк Чемпион, Трамп уже неоднократно призывал Украину "быстро сесть за стол переговоров", а также объяснял, что отказ от ускоренных договоренностей якобы приведет к еще худшим последствиям. Эксперты считают, что такая позиция фактически заставляет Зеленского рассматривать компромиссы, которые могут подорвать обороноспособность страны и отдать Москве стратегически важные территории.

В частности, как пишет эксперт, президент РФ Владимир Путин в вопросе мирных переговоров до сих пор остается непоколебимым.

"Путин не скрывает своих намерений. Его чиновники сигнализируют о его непреклонности. Он снова отправил своего бывшего министра культуры и главного пропагандиста истории Владимира Мединского возглавить делегацию в Женеве после того, как отсутствовал еще две прагматичные сессии", — объясняет автор материала.

Зато бывший руководитель делегации и исполнительный директор российского суверенного фонда благосостояния Кирилл Дмитриев на этой встрече проводил отдельные переговоры с представителями Трампа, в частности Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, чтобы согласовать "условия давления" на Киев. Таким образом администрация США прямо поощряет Киев рассматривать условия, которые соответствуют военным целям Кремля.

"Мы уже были в таком положении. Проблема всегда заключалась в том, что Путин выдвигал свои требования настолько явно карательными и приводящими к возобновлению войны, что Трампу стало невозможно их принять, не выглядя российской марионеткой. Что изменилось на этот раз, похоже, заключается в ощущении срочности в Вашингтоне, поскольку приближаются ноябрьские промежуточные выборы", — отметил эксперт.

В конце концов, на практике. по мнению Марка Чемпиона, это ставит Зеленского перед сложным выбором:

согласиться на российские требования, ограничивающие украинскую армию и передающие ключевые города на востоке страны,

или продолжать борьбу без американских систем ПВО, разведывательной поддержки и коммуникаций, которые критически важны для обороны.

Аналитики отмечают, что такая ситуация может привести к стратегическим уступкам Киева, которые Москва будет использовать для дальнейшего давления. В то же время украинцы могут согласиться на компромиссы по оккупированным территориям за гарантии безопасности, но окончательное решение будет зависеть от позиции Зеленского и реакции граждан на возможные референдумы и выборы, которые предлагает США.

"Конечно, это может измениться. После года маневра, когда Путин играл в пользу времени и любых односторонних уступок, которые он мог бы получить, предметные переговоры только сейчас начинаются. Но хотя Трамп, кажется, видит оба этапа женевских переговоров в похожем свете, они принципиально отличаются", — говорится в публикации.

До этого в интервью изданию Axios президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за любое соглашение по завершению войны украинский народ будет голосовать на референдуме.

Кроме того, в отчете ISW аналитики отметили, что Россия сохраняет жесткую позицию во время переговоров в Женеве и, скорее всего, не хочет достигать никаких компромиссов.