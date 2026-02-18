Зеленського ставлять перед "незручним вибором": як тиск Трампа впливає на переговори у Женеві

З 17 лютого в Женеві розпочався новий раунд переговорів між Україною та Росією щодо припинення війни. Попри активне втручання США, досягти швидкого миру буде надзвичайно складно, а тиск з боку Дональда Трампа може поставити Київ у вкрай складне становище.

Як пише оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, Трамп вже неодноразомо закликав Україну "швидко сісти за стіл переговорів" , а також пояснював, що відмова від прискорених домовленостей нібито призведе до ще гірших наслідків. Експерти вважають, що така позиція фактично змушує Зеленського розглядати компроміси, які можуть підірвати обороноздатність країни та віддати Москві стратегічно важливі території.

Зокрема, як пише експерт, президент РФ Володимир Путін у питанні мирних переговорів досі залишається непохитним.

"Путін не приховує своїх намірів. Його чиновники сигналізують про його непохитність. Він знову відправив свого колишнього міністра культури та головного пропагандиста історії Володимира Мединського очолити делегацію в Женеві після того, як був відсутній ще дві прагматичні сесії", — пояснює автор матеріалу.

Відео дня

Натомість колишній керівник делегації та виконавчий директор російського суверенного фонду добробуту Кирило Дмитрієв на цій зустрічі проводив окремі переговори з представниками Трампа, зокрема Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, щоб узгодити "умови тиску" на Київ. Таким чином адміністрація США прямо заохочує Київ розглядати умови, які відповідають військовим цілям Кремля.

"Ми вже були в такому становищі. Проблема завжди полягала в тому, що Путін висував свої вимоги настільки явно каральними та такими, що призводять до відновлення війни, що Трампу стало неможливо їх прийняти, не виглядаючи російською маріонеткою. Що змінилося цього разу, схоже, полягає у відчутті терміновості у Вашингтоні, оскільки наближаються листопадові проміжні вибори", — зауважив експерт.

Зрештою, на практиці. на думку Марка Чемпіона, це ставить Зеленського перед складним вибором:

погодитися на російські вимоги, що обмежують українську армію і передають ключові міста на сході країни,

або продовжувати боротьбу без американських систем ППО, розвідувальної підтримки та комунікацій, які критично важливі для оборони.

Аналітики зазначають, що така ситуація може призвести до стратегічних поступок Києва, які Москва використовуватиме для подальшого тиску. Водночас українці можуть погодитися на компроміси щодо окупованих територій за гарантії безпеки, але остаточне рішення залежатиме від позиції Зеленського і реакції громадян на можливі референдуми та вибори, які пропонує США.

"Звичайно, це може змінитися. Після року маневру, коли Путін грав на користь часу та будь-яких односторонніх поступок, які він міг би отримати, предметні переговори лише зараз починаються. Але хоча Трамп, здається, бачить обидва етапи женевських переговорів у схожому світлі, вони принципово відрізняються", — йдеться в публікації.

До цього в інтерв'ю виданню Axios президент України Володимир Зеленський заявив, що за будь-яку угоду щодо завершення війни український народ голосуватиме на референдумі.

Крім того, у звіті ISW аналітики зазначили, що Росія зберігає жорстку позицію під час переговорів у Женеві та, найімовірніше, не хоче досягати жодних компромісів.