Зеленський пообіцяв винести будь-яку мирну угоду українцям на референдум, — Axios
США та Україна вирішили, що за будь-яку угоду щодо завершення війни український народ голосуватиме на референдумі.
Але люди відхилять пропозицію безумовного виходу української армії з Донбасу, заявив в інтерв’ю Axios президент України Володимир Зеленський.
За його словами, США і Україна погодилися винести будь-яку угоду на референдум українського народу.
Зеленський підкреслив, що люди відхилять пропозицію виходу української армії з Донбасу, адже в такому випадку доведеться пожертвувати суверенітетом України і громадянством мешканців тимчасово окупованих територій і зони ведення бойових дій.
"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи", — сказав Зеленський.
Президент зазначив, що українці приймуть пропозицію заморозити нинішні лінії фронту на Донбасі.
Зеленський також нагадав про те, що Росія наполягає на захоплені всієї території Донецької та Луганської областей — або силою, або шляхом переговорів.
Найкращий спосіб досягти прориву в територіальному питанні — зустрітися з Путіним віч-на-віч, сказав президент України. Він зазначив, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Нагадаємо, 17 листопада Зеленський заявив, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.
Фокус також писав про те, що під час перемовин в Женеві українська сторона підніме питання ударів РФ перед американцями.