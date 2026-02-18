Зеленський пообіцяв винести будь-яку мирну угоду українцям на референдум, — Axios

США та Україна вирішили, що за будь-яку угоду щодо завершення війни український народ голосуватиме на референдумі.

Але люди відхилять пропозицію безумовного виходу української армії з Донбасу, заявив в інтерв’ю Axios президент України Володимир Зеленський.

За його словами, США і Україна погодилися винести будь-яку угоду на референдум українського народу.

Зеленський підкреслив, що люди відхилять пропозицію виходу української армії з Донбасу, адже в такому випадку доведеться пожертвувати суверенітетом України і громадянством мешканців тимчасово окупованих територій і зони ведення бойових дій.

"Емоційно люди ніколи цього не пробачать. Ніколи", — сказав Зеленський.

Президент зазначив, що українці приймуть пропозицію заморозити нинішні лінії фронту на Донбасі.

Зеленський також нагадав про те, що Росія наполягає на захоплені всієї території Донецької та Луганської областей — або силою, або шляхом переговорів.

Найкращий спосіб досягти прориву в територіальному питанні — зустрітися з Путіним віч-на-віч, сказав президент України. Він зазначив, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Нагадаємо, 17 листопада Зеленський заявив, що доручив своїй команді організувати майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Фокус також писав про те, що під час перемовин в Женеві українська сторона підніме питання ударів РФ перед американцями.