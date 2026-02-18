Зеленский пообещал вынести любое мирное соглашение украинцам на референдум, — Axios

США и Украина решили, что за любое соглашение по завершению войны украинский народ будет голосовать на референдуме.

Но люди отклонят предложение безусловного выхода украинской армии с Донбасса, заявил в интервью Axios президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, США и Украина согласились вынести любое соглашение на референдум украинского народа.

Зеленский подчеркнул, что люди отклонят предложение выхода украинской армии с Донбасса, ведь в таком случае придется пожертвовать суверенитетом Украины и гражданством жителей временно оккупированных территорий и зоны ведения боевых действий.

"Эмоционально люди никогда этого не простят. Никогда", — сказал Зеленский.

Президент отметил, что украинцы примут предложение заморозить нынешние линии фронта на Донбассе.

Зеленский также напомнил о том, что Россия настаивает на захвате всей территории Донецкой и Луганской областей — либо силой, либо путем переговоров.

Лучший способ достичь прорыва в территориальном вопросе — встретиться с Путиным с глазу на глаз, сказал президент Украины. Он отметил, что поручил своей команде поднять вопрос о предстоящей встрече на уровне лидеров в Женеве.

