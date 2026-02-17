Удары РФ: во время переговоров в Женеве украинская сторона поднимет этот вопрос перед американцами, — Зеленский

Президент отметил, что США предлагали России, как и Украине, воздержаться от ударов. Украина готова, но российская сторона должна дать ответ: чего она хочет.

Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 17 февраля поднял вопрос переговоров в Женеве и того, что им предшествовало. Он напомнил, что пока в Швейцарии встречались украинская, американская и российская стороны, россияне атаковали Украину 29 ракетами, 25 из которых удалось сбить.

Обращение Владимира Зеленского в конце 1455-го дня войны

"Даже день старта очередных форматов в Женеве — трехсторонних, двусторонних с Америкой — Россия встречает ударом. Это очень четко демонстрирует, чего Россия хочет и на что они настроены. Было еще почти 400 дронов. Угроза ударов не исчезает. Холодная погода сама по себе привлекает Россию, и они и дальше будут пытаться поставить зиму на службу войне", — сказал президент Украины.

Он отметил, что сегодня будет слушать доклад делегации — после первого раунда переговоров в Женеве.

"Ребята точно должны задать вопрос относительно этих ударов — вопрос прежде всего американской стороне, которая и нам, и России предлагала воздержаться от ударов. Украина готова. Нам война не нужна. И мы действуем всегда зеркально — мы защищаем свое государство, свою независимость. Так же мы готовы быстро двигаться к достойному соглашению о завершении войны. Вопрос только к россиянам: чего они хотят. И также будут ли последствия для России за то, что "шахэды", ракеты и фэнтезийные разговоры на историческую тематику для них имеют большее значение, чем реальная дипломатия, дипломатия и длительный мир", — сказал Зеленский.

Он также отметил, что во всех этих российских ракетах и дронах, которыми 17 февраля Россия атаковала Украину, были "тысячи компонентов", которые Россия сама не производит.

Зеленский напомнил, что в пяти ракетах "Искандер-М" есть по меньшей мере 75 критических компонентов не российского производства.

А в трех ракетах "Х-101" — почти 160 компонентов, которые Россия не может сама заменить.

"Каждый "Шахед" — это сотни таких компонентов, которые завозятся в Россию из других стран, и не только от китайских компаний, кстати. Еще Европа, Америка, Япония. Это не только для нас в Украине, но и в целом для глобальной безопасности важно, чтобы партнеры реально блокировали цепочки поставок в Россию критических компонентов для производства оружия", — отметил президент.

По его словам, надо, чтобы компании в мире лучше следили, куда попадают их компоненты. Ведь Россия без таких связей с миром ничего не сможет. И именно блокировка и давление действительно могут побудить агрессора к изменению политики. Но это зависит от решимости мира.

Напомним, в Женеве завершила свою работу политическая подгруппа в рамках переговорного процесса. Фокус рассказывал, чем закончился этап переговоров.

Мы также информировали, что в Швейцарии стартовали трехсторонние переговоры по завершению войны с участием Украины, России и США. Украинскую делегацию возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров, который очертил ключевые темы переговоров. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.