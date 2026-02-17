В Женеве начались трехсторонние переговоры: Умеров рассказал, что будут обсуждать стороны

В Швейцарии начались трехсторонние переговоры по завершению войны между Украиной, Россией и США. Украинскую делегацию традиционного возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Он рассказал о том, какие именно темы будут вынесены на переговоры. О том, какие именно темы будут вынесены на переговоры, он написал в своем Telegram

"Имеем согласованные Президентом Украины рамки работы и четкий мандат. На повестке дня — вопросы безопасности и гуманитарные вопросы. Работаем конструктивно, сосредоточенно и без лишних ожиданий. Наша задача — максимально продвинуть те решения, которые могут приблизить устойчивый мир", — подчеркнул Умеров.

В то же время Reuters отмечает, что ключевым вопросом, который будет обсуждаться во время этого раунда переговоров, станет территориальный вопрос. Зато президент США Дональд Трамп продолжает давить на Украину, чтобы та быстрее заключала соглашение.

Переговоры в Женеве: что об этом известно

Напомним, что представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил о подготовке нового раунда переговоров в Женеве 17-18 февраля в формате РФ — США — Украина. На этот раз планируется обсудить широкий спектр вопросов, включая территориальные, поэтому делегацию РФ возглавит Вячеслав Мединский, который не участвовал в предыдущих раундах в Абу-Даби.

Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро, поскольку он может "упустить прекрасную возможность".

Также Фокус писал, что Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One отметил, что Украине следует как можно скорее сесть за стол переговоров.

В то же время британский военный аналитик Майкл Кларк заявил, что решение России включить в состав своей делегации на переговорах в Женеве помощника президента Владимира Мединского воспринимается как сигнал о нежелании Москвы достичь конкретных договоренностей. По его мнению, присутствие Мединского может превратить переговоры в конфронтацию вместо конструктивного диалога.