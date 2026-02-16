Будут обсуждать "более широкий спектр вопросов": в Кремле назвали тему переговоров в Женеве

Россия готовится к новому раунду переговоров по Украине в Женеве, где планируется обсудить широкий спектр вопросов, в том числе территориальные. По сообщению Кремля, переговоры состоятся в формате "РФ — США — Украина" 17-18 февраля.

Как пишет российское агентство "ТАСС", во время брифинга пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что по сравнению с предыдущими раундами в Абу-Даби на переговорах в Женеве будут обсуждаться все ключевые вопросы, в том числе территориальные. Он уточнил, что делегацию РФ возглавит Вячеслав Мединский, который не участвовал в раундах в Абу-Даби, где речь шла только о вопросах безопасности.

"На этот раз речь идет об обсуждении более широкого спектра вопросов, в частности главных, касающихся территорий и всего остального. Которые, собственно, связаны с теми требованиями, которые мы имеем. Здесь уже необходимо присутствие главного переговорщика, то есть Мединского", — пояснил представитель Кремля.

Песков также сообщил, что в состав делегации войдут Кристина Галузин, Андрей Костюков и другие представители. Президент РФ Владимир Путин дал детальные инструкции делегации перед ее вылетом и находится в постоянном контакте с переговорщиками.

Кроме того, он объяснил журналисту, что Дмитриев также будет на переговорах в Женеве, однако он будет работать по отдельному направлению.

"Дмитриев — да. Он работает по отдельному направлению. Это рабочая группа по вопросам экономического взаимодействия, которая активно продолжает свою работу. Ожидаем, что эти встречи также состоятся в Женеве в рамках этой группы", — ответил Песков.

Напомним, что ранее представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по завершению войны, которые состоятся 17-18 февраля в Женеве. Эту информацию также подтвердил советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин.

Недавно президент США Дональд Трамп заявил, что Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине, и призвал президента Владимира Зеленского действовать быстро, иначе "упустит прекрасную возможность".

Ранее в отчете ISW писали, что США могли принять требование РФ о передаче ей временно оккупированных территорий Украины еще до получения официальных обязательств о гарантиях безопасности от Вашингтона или европейских лидеров.