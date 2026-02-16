Обговорюватимуть "ширший спектр питань": у Кремлі назвали основну тему переговорів у Женеві
Росія готується до нового раунду переговорів щодо України у Женеві, де планується обговорити широкий спектр питань, зокрема територіальні. За повідомленням Кремля, переговори відбудуться у форматі "РФ — США — Україна" 17–18 лютого.
Як пише російське агентство "ТАСС", під час брифінгу прессекретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що порівняно з попередніми раундами в Абу-Дабі на переговорах у Женеві обговорюватимуться всі ключові питання, зокрема територіальні. Він уточнив, що делегацію РФ очолить В’ячеслав Мєдінський, який не брав участі у раундах в Абу-Дабі, де йшлося лише про питання безпеки.
"Цього разу йдеться про обговорення більш широкого спектра питань, зокрема головних, що стосуються територій та всього іншого. Які, власне, пов’язані з тими вимогами, які ми маємо. Тут уже необхідна присутність головного переговорника, тобто Мєдінського", — пояснив представник Кремля.
Пєсков також повідомив, що до складу делегації увійдуть Крістіна Галузін, Андрій Костюков та інші представники. Президент РФ Володимир Путін дав детальні інструкції делегації перед її вильотом і перебуває у постійному контакті з переговорниками.
Крім того, він пояснив журналіста, що Дмитрієв також буде на переговорах у Женеві, однак він працюватиме за окремим напрямком.
"Дмитрієв — так. Він працює за окремим напрямком. Це робоча група з питань економічної взаємодії, яка активно продовжує свою роботу. Очікуємо, що ці зустрічі також відбудуться у Женеві в рамках цієї групи", — відповів Пєсков.
Нагадаємо, що раніше речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував новий раунд переговорів щодо завершення війни, які відбудутся 17-18 лютого у Женеві. Цю інформацію також підтвердив радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин.
Нещодавно президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко, інакше "упустить чудову можливість".
Раніше у звіті ISW писали, що США могли прийняти вимогу РФ щодо передачі їй тимчасово окупованих територій України ще до отримання офіційних зобов'язань про гарантії безпеки від Вашингтона чи європейських лідерів.