У Путіна назвали місце та час нового раунду тристоронніх перемовин: хто очолить делегацію РФ

Речник Кремля Дмитро Пєсков анонсував новий раунд переговорів щодо завершення війни. Зустрічі мають пройти у тристоронньому форматі у швейцарській Женеві 17-18 лютого — це підтвердили журналістам в Офісі президента України.

Заяви Пєскова про новий раунд мирних перемовин передає російське інформаційне агентство ТАСС. Українське видання "РБК-Україна" пише, що радник президента України з питань комунікацій Дмитро Литвин підтвердив підготовку української делегації до тристоронніх переговорів у Женеві 17-18 лютого.

"Черговий раунд переговорів щодо українського врегулювання відбудеться також у тристоронньому російсько-американо-українському форматі 17-18 лютого в Женеві", — сказав Пєсков.

Він додав, що цього разу делегацію РФ очолить помічник Володимира Путіна, Володимир Мединський — колишній міністр культури РФ. Мединський у 2025 році очолював російську делегацію під час зустрічі у Стамбулі з українською стороною.

Офіційно Офіс президента України на момент публікації новини не оголошував про новий раунд мирних перемовин у Женеві.

Нагадаємо, 12 лютого Пєсков казав, що позиція Володимира Путіна про переговори із президентом України Володимиром Зеленським залишається незмінною, і зустріч можлива лише у Москві. Напередодні цього голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що Кремль не отримував мирний план із 20 пунктів щодо України, узгоджений українською та американською сторонами.

Народний депутат Роман Костенко в опублікованому 13 лютого інтерв'ю сказав, що мирні переговори не приносять результату, бо РФ продовжує висувати ті самі вимоги, які Україна не може прийняти.