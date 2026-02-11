За словами міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, Москва не отримувала жодного мирного плану щодо України, який складався б із 20 пунктів. Він стверджує, що такий документ не надходив до Кремля ані офіційними, ані неофіційними каналами.

Сергій Лавров стверджує, що за результатами саміту в Анкориджі цілком реально було досить швидко узгодити мирний договір між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним. Про це очільник МЗС Росії розповів в інтерв'ю для інтернет-проєкту "Эмпатия Манучи".

Подальші версії мирної угоди він охарактеризував як спроби відійти від американської ініціативи з боку президента України Володимира Зеленського.

"В Анкориджі ми знайшли підходи, що спиралися на американську ініціативу, американські пропозиції - і які відкривали шлях до миру. На тій основі цілком реально було оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання", - заявив він.

Глава МЗС РФ також вважає, що Європа перериває процес узгодження тих "моментів", які були досягнуті на Алясці. Він додав, що цілі та званої "СВО" залишаються незмінними і вони полягають у тому, що Росія забезпечує таким чином свою безпеку. А ті, хто активно коментують переговори в Абу-Дабі – хочуть їх зірвати.

Ще очільник російської дипломатії заявив, що " Росія готова до компромісів, але вони не можуть стосуватися ключових принципів, від яких залежить життя держави і мільйонів людей".

Нагадаємо, що Лавров знову звинуватив США у відсутності прогресу в мирних переговорах та відсутності доброчесності. Він пригадав переговори у Стамбулі навесні 2022 року, щоб виправдати відмови РФ прийняти справжні гарантії безпеки для України.

Заяви Сергія Лаврова, який повторив вимогу Кремля щодо контролю над розміром та складом повоєнних української армії, також окремо аналізували фахівці Інституту вивчення війни. Зі слів аналітиків, Москва продовжує наполягати на так званій "демілітаризації" України. зробивши це умовою мирних переговорів.