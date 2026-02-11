По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, Москва не получала ни одного мирного плана по Украине, который состоял бы из 20 пунктов. Он утверждает, что такой документ не поступал в Кремль ни по официальным, ни по неофициальным каналам.

Сергей Лавров утверждает, что по результатам саммита в Анкоридже вполне реально было достаточно быстро согласовать мирный договор между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным. Об этом глава МИД России рассказал в интервью для интернет-проекта "Эмпатия Манучи".

Дальнейшие версии мирного соглашения он охарактеризовал как попытки отойти от американской инициативы со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения — и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", — заявил он.

Глава МИД РФ также считает, что Европа прерывает процесс согласования тех "моментов", которые были достигнуты на Аляске. Он добавил, что цели так называемой "СВО" остаются неизменными и они заключаются в том, что Россия обеспечивает таким образом свою безопасность. А те, кто активно комментируют переговоры в Абу-Даби — хотят их сорвать.

Еще глава российской дипломатии заявил, что "Россия готова к компромиссам, но они не могут касаться ключевых принципов, от которых зависит жизнь государства и миллионов людей".

Напомним, что Лавров снова обвинил США в отсутствии прогресса в мирных переговорах и отсутствии добропорядочности. Он вспомнил переговоры в Стамбуле весной 2022 года, чтобы оправдать отказ РФ принять настоящие гарантии безопасности для Украины.

Заявления Сергея Лаврова, который повторил требование Кремля по контролю над размером и составом послевоенной украинской армии, также отдельно анализировали специалисты Института изучения войны. По словам аналитиков, Москва продолжает настаивать на так называемой "демилитаризации" Украины. сделав это условием мирных переговоров.