РФ отвергает гарантии безопасности для Украины: в ISW объяснили, чего добивается Кремль

Глава МИД России Сергей Лавров в очередной раз прямо обвинил США в отсутствии прогресса в мирных переговорах. Он снова вспомнил переговоры в Стамбуле весной 2022 года для оправдания отказа РФ принять существенные гарантии безопасности для Украины.

Заявления относительно войны в Украине российского министра иностранных дел Сергея Лаврова эксперты американского Института изучения войны (ISW) проанализировали в отчете за 10 февраля. Аналитики изучили интервью Лаврова российскому государственному телеканалу НТВ, в котором российский чиновник заявил, что политика администрации преиздента США Дональда Трампа в отношении РФ "движется в неправильном направлении".

Министр иностранных дел России обвинил Штаты в недобросовестности во время мирных переговоров, упомянув о введении новых антироссийских санкций и вторичных тарифов для стран, импортирующих российскую нефть.

Он снова сослался на позицию РФ во время переговоров в Стамбуле 2022 года. Аналитики отметили, что на так называемые "Стамбульские договоренности" Кремль периодически ссылается как на основу для мирного соглашения. Таким образом россияне оправдывают свой отказ принять сильные гарантии безопасности для Украины.

Лавров призвал к изменению состава и структуры принятия решений по гарантиям в соответствии с проектом "Стамбульских договоренностей". По словам россиян, он предусматривал следующие условия:

страна-агрессор Россия рассматривается как нейтральное "государство-гарант" Украины;

Украина обязуется придерживаться нейтралитета и строгих ограничений по количеству и составу армии, а также не принимать военную помощь от стран-союзниц.

В ISW отметили, что Россия пытается заставить США отказаться от наработок переговоров с Украиной и Европой в пользу американо-российского урегулирования, что почти полностью базируется на неизменных с начала полномасштабного вторжения РФ требованиях Кремля.

Другие заявления Лаврова о войне в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью TV BRICS 9 февраля обвинил США в якобы отказе от договоренностей, которые приняла РФ во время саммита Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже на Аляске. При этом он не уточнил, о каких именно договоренностях идет речь.

Также в интервью 9 февраля Лавров пригрозил Европе войной в случае, если западные страны нанесут удар по России. При этом он заверил, что Россия "не собирается нападать" первой.

Аналитики ISW отмечали, что в интервью TV BRICS Сергей Лавров повторил первоначальные военные цели Кремля. По мнению экспертов, это свидетельствует о том, что Москва продолжает настаивать на полной капитуляции Украины и Североатлантического альянса (НАТО) под видом "мирного соглашения".