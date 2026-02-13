"Ми просто присутні": нардеп пояснив, чому мирні переговори не приносять результату

Нардеп Роман Костенко вважає перемовини щодо завершення російсько-української війни безрезультативними. За його словами, жодного прогресу досягти не вдається, оскільки РФ не відступає від своїх вимог, неприйнятних для України.

Свою думку щодо мирних переговорів між Україною та РФ народний депутат, секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко озвучив в інтерв'ю "РБК-Україна", опублікованому 13 лютого. За його словами, для успішних перемовин необхідні сильні позиції, а наразі українській стороні заважають домовитися про принаймні припинення вогню низка факторів.

Зокрема Костенко зазначив, що Україну змушують віддати свої території, що є неприпустимим, а також Росія переконує партнерів Києва у начебто великих успіхах на фронті, яких насправді немає. Також РФ посилено б'є по українських енергооб'єктах, намагаючись таким чином схилити до поступок.

Відео дня

На думку нардепа, перемовини в такому вигляді, в якому вони є зараз, не приносять результатів.

"І тут питання в тому, що ми просто на них присутні. Те, що нам заявляють постійно, що є якісь досягнення — ну, повірте, я спілкуюсь, і про жодні досягнення мені ніхто не сказав. Все, як було, так і є", — сказав Костенко.

Він зазначив, що Кремль вимагає віддати їй тимчасово окуповані території, а Київ їх не здає, росіяни висувають вимоги щодо російської мови — а українська сторона відповідає, що в Україні є своє законодавство.

"Для Росії це важливо, вони нам це нав'язують, а ми в умовах оцієї, скажемо так, ініціативи Російської Федерації намагаємось з ними вести перемовини. Тут просто питання: чому Росія має відступати від своїх вимог? Я не бачу. В них є всі можливості з нас вимагати", — пояснив депутат.

Він додав, що хоче миру, проте ситуацію потрібно оцінювати реалістично.

"Повірте, я навоювався за своє життя і я розумію чітко, що мир краще за будь-яку війну. Але не за рахунок українців, які живуть на наших територіях, тому що навіть якщо ми досягнемо якогось миру, ми маємо відразу думати, як ми назад повернемо наші території, хто б ще там не говорив, бо там залишились наші люди, а українці не мають залишати своїх людей, свої території ворогу", — сказав Роман Костенко.

Мирні переговори: що відомо

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров в опублікованому 11 лютого інтерв'ю заявляв, що Кремль не отримував мирний план із 20 пунктів щодо України ані офіційними, ані неофіційними каналами.

Президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 лютого казав, що закінчити бойові дії можна буде до літа 2026 року, якщо у РФ також буде таке бажання. Він зазначив, що питання окупованиих територій лишається неузгодженим. Також президент наголосив, що не може приїхати на переговори з Володимиром Путіним до столиці країни-агресорки, як пропонують у Кремлі.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 12 лютого заявив, що позиція Путіна про переговори із Зеленським залишається незмінною, і зустріч може відбутися лише у Москві.