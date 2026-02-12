Місце зустрічі змінити не можна: позиція Путіна про переговори із Зеленським залишається чинною, — Пєсков

Володимир Путін не змінить свого рішення про місце для переговорів із Володимиром Зеленським. Контакт українського президента і глави Кремля може відбутися тільки в Москві, заявив Пєсков.

Президент Путін залишився вірним своєму рішенню, що зустріч із Володимиром Зеленським можлива лише в Москві. Про це, як пише російський "Интерфакс", заявив прес-секретар глави Кремля Дмитро Пєсков.

"Так, ця позиція Путіна всім добре відома", — зазначив спікер Володимира Путіна.

Таким чином Пєсков прокоментував заяви Володимира Зеленського, чому той не може прибути до столиці РФ.

"Я не можу приїхати на переговори з Путіним до Москви — столиці країни, яка є агресором у цій війні. Ми готові підтримувати пропозиції Сполучених Штатів Америки, зустрічатися на будь-яких територіях: Америка, Європа, нейтральні країни. Будь-які держави, крім Російської Федерації та Білорусі. Білорусь — тому що вона є союзником у наступі на Україну в 22-му році", — говорив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 лютого.

Пєсков зазначив, що в цій заяві Зеленського немає нічого нового.

Водночас у Кремлі розраховують, що між Україною, РФ і США найближчим часом відбудеться наступний раунд переговорів.

"Ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро", — сказав Пєсков.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що наступний раунд переговорів щодо завершення війни відбудеться наступного тижня. Під час нього планують обговорити територіальне питання Донецької області.

Фокус писав, що 28 січня помічник президента Росії Юрій Ушаков заявляв, що Володимир Зеленський може приїхати в Москву для зустрічі з Володимиром Путіним. При цьому російська сторона нібито гарантує українському лідеру безпеку.

Однак Зеленський категорично виключив можливість проведення зустрічі з Володимиром Путіним у Москві або будь-якому іншому російському місті. Замість цього він запросив главу Кремля до Києва.