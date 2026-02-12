Место встречи изменить нельзя: позиция Путина о переговорах с Зеленским остается в силе, — Песков

Владимир Путин не изменит своего решения о месте для переговоров с Владимиром Зеленским. Контакт украинского президента и главы Кремля может произойти только в Москве, заявил Песков.

Президент Путин остался верен своему решению, что встреча с Владимиром Зеленским возможна лишь в Москве. Об этом, как пишет российский "Интерфакс", заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Да, эта позиция Путина всем хорошо известна", — отметил спикер Владимира Путина.

Таким образом Песков прокомментировал заявления Владимира Зеленского, почему тот не может прибыть в столицу РФ.

"Я не могу приехать на переговоры с Путиным в Москву — столицу страны, которая является агрессором в этой войне. Мы готовы поддерживать предложения Соединенных Штатов Америки, встречаться на любых территориях: Америка, Европа, нейтральные страны. Любые государства, кроме Российской Федерации и Беларуси. Беларусь — потому что она является союзником в наступлении на Украину в 22-м году", — говорил Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 февраля.

Песков отметил, что в данном заявлении Зеленского нет ничего нового.

В то же время в Кремле рассчитывают, что между Украиной, РФ и США в ближайшее время состоится следующий раунд переговоров.

"Мы рассчитываем, что следующий раунд произойдет уже скоро", — сказал Песков.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что следующий раунд переговоров по завершению войны состоится на следующей неделе. Во время него планируют обсудить территориальный вопрос Донецкой области.

Фокус писал, что 28 января помощник президента России Юрий Ушаков заявлял, что Владимир Зеленский может приехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. При этом российская сторона якобы гарантирует украинскому лидеру безопасность.

Однако Зеленский категорически исключил возможность проведения встречи с Владимиром Путиным в Москве или любом другом российском городе. Вместо этого он пригласил главу Кремля в Киев.