У Путина назвали место и время нового раунда трехсторонних переговоров: кто возглавит делегацию РФ

Представитель Кремля Дмитрий Песков анонсировал новый раунд переговоров по завершению войны. Встречи должны пройти в трехстороннем формате в швейцарской Женеве 17-18 февраля — это подтвердили журналистам в Офисе президента Украины.

Заявления Пескова о новом раунде мирных переговоров передает российское информационное агентство ТАСС. Украинское издание "РБК-Украина" пишет, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин подтвердил подготовку украинской делегации к трехсторонним переговорам в Женеве 17-18 февраля.

"Очередной раунд переговоров по украинскому урегулированию состоится также в трехстороннем российско-американо-украинском формате 17-18 февраля в Женеве", — сказал Песков.

Он добавил, что на этот раз делегацию РФ возглавит помощник Владимира Путина, Владимир Мединский — бывший министр культуры РФ. Мединский в 2025 году возглавлял российскую делегацию во время встречи в Стамбуле с украинской стороной.

Відео дня

Официально Офис президента Украины на момент публикации новости не объявлял о новом раунде мирных переговоров в Женеве.

Напомним, 12 февраля Песков говорил, что позиция Владимира Путина о переговорах с президентом Украины Владимиром Зеленским остается неизменной, и встреча возможна только в Москве. Накануне этого глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Кремль не получал мирный план из 20 пунктов по Украине, согласованный украинской и американской сторонами.

Народный депутат Роман Костенко в опубликованном 13 февраля интервью сказал, что мирные переговоры не приносят результата, потому что РФ продолжает выдвигать те же требования, которые Украина не может принять.