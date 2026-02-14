Здача територій без гарантій безпеки: в ISW розкрили, про що могли домовитися США та РФ

Американська сторона у перемовинах могла прийняти вимогу РФ щодо передачі їй тимчасово окупованих територій України ще до отримання офіційних зобов'язань про гарантії безпеки від Вашингтона чи європейських лідерів. При цьому безпекову угоду зі США Україна не зможе підписати до досягнення миру з Росією.

Поведінку РФ під час мирних переговорів щодо завершення війни в Україні пояснили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у звіті за 13 лютого. Про ймовірне прийняття Вашингтоном територіальних вимог Кремля вони пишуть із посиланням на західні повідомлення.

За словами аналітиків, Штати підштовхують Україну до територіальних поступок Росії, щоб укласти мирну угоду до літа 2026 року. При цьому Кремль переконує адміністрацію президента США Дональда Трампа в тому, що території, зокрема решта Донецької області та південь України, є єдиним нерозв'язаним питанням у мирних переговорах. При цьому Київ росіяни намагаються зобразити як сторону, що не бажає йти на поступки.

При цьому в ISW нагадали, що Україна неодноразово заявляла про готовність вивести війська з решти Донецької області в обмін на суттєві гарантії безпеки від заходу, і хоча визнання Києвом російського контролю над цими землями неможливе — це було суттєвою поступкою. РФ при цьому відмовляється йти на компроміс.

Аналітики пояснили, що Москва публічно зосереджується на територіальному питанні, щоб відвернути увагу від власного неприйняття будь-яких значущих гарантій безпеки для України — цю відмову високопосадовці РФ повторювали під час тристоронніх переговорів в Абу-Дабі зі США та Україною.

"Кремлівські чиновники послідовно заперечують проти західних гарантій безпеки для України, зокрема проти розгортання будь-яких західних військ чи військових ресурсів в Україні в рамках миротворчого контингенту чи механізму моніторингу припинення вогню, — продовжуючи демонструвати, що територіальні переговори — не єдине важливе питання, яке залишилося невирішеним у переговорах, і що Росія, а не Україна, залишається непохитною у своїх вимогах", — зазначили в ISW.

Експерти зазначають, що РФ відхиляє необхідні для завершення війни гарантії безпеки та навряд чи прийме їх, навіть якщо Україна погодиться з територіальними вимогами. Кремль хоче, щоб Україна здала території без будь-яких гарантій захисту від майбутньої російської агресії.

"Змістовні гарантії безпеки є критично важливими для будь-якої мирної угоди, яка дозволить Росії окупувати частини України, особливо якщо Україна виведе війська з території, яку вона зараз утримує. Відмова Путіна від значущих західних гарантій безпеки для України є більшою перешкодою для майбутньої мирної угоди, ніж позиція України щодо віддачі своїх територій", — резюмували аналітики.

Мирні переговори: останні подробиці

Речник Кремля Дмитро Пєсков 13 лютого назвав місце та час нового раунду тристоронніх перемовин України, США та РФ. Вони відбудуться в Женеві 17-18 лютого, а російську делегацію очолить Володимир Мединський.

Президент США Дональд Трамп 13 лютого заявив, що нібито Росія хоче укласти мирну угоду. Він закликав президента України Володимира Зеленського "діяти швидко", щоб не "упустити чудову можливість".

У звіті за 10 лютого аналітики ISW писали, що голова МЗС Росії Сергій Лавров виправдав відмову РФ прийняти суттєві гарантії безпеки для України так званими "Стамбульськими домовленостями" та звинуватив США у "недобросовісності" під час мирних переговорів.