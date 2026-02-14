Сдача территорий без гарантий безопасности: в ISW раскрыли, о чем могли договориться США и РФ

Американская сторона в переговорах могла принять требование РФ о передаче ей временно оккупированных территорий Украины еще до получения официальных обязательств о гарантиях безопасности от Вашингтона или европейских лидеров. При этом соглашение по безопасности с США Украина не сможет подписать до достижения мира с Россией.

Поведение РФ во время мирных переговоров по завершению войны в Украине объяснили аналитики американского Института изучения войны (ISW) в отчете за 13 февраля. О вероятном принятии Вашингтоном территориальных требований Кремля они пишут со ссылкой на западные сообщения.

По словам аналитиков, Штаты подталкивают Украину к территориальным уступкам России, чтобы заключить мирное соглашение до лета 2026 года. При этом Кремль убеждает администрацию президента США Дональда Трампа в том, что территории, в частности остальная часть Донецкой области и юг Украины, являются единственным нерешенным вопросом в мирных переговорах. При этом Киев россияне пытаются изобразить как сторону, не желающую идти на уступки.

При этом в ISW напомнили, что Украина неоднократно заявляла о готовности вывести войска из оставшейся части Донецкой области в обмен на существенные гарантии безопасности от запада, и хотя признание Киевом российского контроля над этими землями невозможно — это было существенной уступкой. РФ при этом отказывается идти на компромисс.

Аналитики объяснили, что Москва публично сосредотачивается на территориальном вопросе, чтобы отвлечь внимание от собственного неприятия любых значимых гарантий безопасности для Украины — этот отказ чиновники РФ повторяли во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби с США и Украиной.

"Кремлевские чиновники последовательно возражают против западных гарантий безопасности для Украины, в частности против развертывания любых западных войск или военных ресурсов в Украине в рамках миротворческого контингента или механизма мониторинга прекращения огня, — продолжая демонстрировать, что территориальные переговоры — не единственный важный вопрос, который остался нерешенным в переговорах, и что Россия, а не Украина, остается непоколебимой в своих требованиях", — отметили в ISW.

Эксперты отмечают, что РФ отклоняет необходимые для завершения войны гарантии безопасности и вряд ли примет их, даже если Украина согласится с территориальными требованиями. Кремль хочет, чтобы Украина сдала территории без каких-либо гарантий защиты от будущей российской агрессии.

"Содержательные гарантии безопасности являются критически важными для любого мирного соглашения, которое позволит России оккупировать части Украины, особенно если Украина выведет войска с территории, которую она сейчас удерживает. Отказ Путина от значимых западных гарантий безопасности для Украины является большим препятствием для будущего мирного соглашения, чем позиция Украины относительно отдачи своих территорий", — резюмировали аналитики.

Мирные переговоры: последние подробности

Спикер Кремля Дмитрий Песков 13 февраля назвал место и время нового раунда трехсторонних переговоров Украины, США и РФ. Они состоятся в Женеве 17-18 февраля, а российскую делегацию возглавит Владимир Мединский.

Президент США Дональд Трамп 13 февраля заявил, что якобы Россия хочет заключить мирное соглашение. Он призвал президента Украины Владимира Зеленского "действовать быстро", чтобы не "упустить прекрасную возможность".

В отчете за 10 февраля аналитики ISW писали, что глава МИД России Сергей Лавров оправдал отказ РФ принять существенные гарантии безопасности для Украины так называемыми "Стамбульскими договоренностями" и обвинил США в "недобросовестности" во время мирных переговоров.