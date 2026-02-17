"Это большая встреча": Трамп призвал Украину скорее сесть за стол переговоров в Женеве (видео)

Президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами на борту Air Force One отметил, что Украине следует как можно скорее сесть за стол переговоров. Он подчеркнул, что встреча в Женеве 17-18 февраля будет очень важной.

В частности, на YouTube канале Белого дома обнародовали видео, на котором Трамп отметил, что США заинтересованы в ускорении участия Украины в переговорах и находятся в позиции, чтобы поддержать этот процесс.

"Это большие переговоры. Это будет очень легко. Слушайте, Украине лучше быстро сесть за стол. Вот и все, что я вам говорю", — отметил он.

Кроме того, журналист Axios Барак Равид на своей странице в X писал, что спецпосланники США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер вылетели в Женеву для участия в переговорах по ядерной программе Ирана и мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Трехсторонние переговоры в Женеве: что об этом известно

Напомним, что новый раунд переговоров по завершению войны в Украине состоится 17-18 февраля в Женеве в трехстороннем формате с участием России, США и Украины. Подготовку украинской делегации подтвердил советник президента Дмитрий Литвин, а пресс-служба Кремля сообщила, что делегацию РФ возглавит бывший министр культуры Владимир Мединский.

Відео дня

На этот раз на переговорах планируется обсудить широкий спектр вопросов, в частности территориальные. Кроме того, по словам спикера Кремля Дмитрия Пескова в состав российской делегации также войдут Кристина Галузин, Андрей Костюков и другие представители

Стоит заметить, что ранее Трамп уже созвал Зеленского действовать быстро, поскольку Россия якобы заинтересована в заключении соглашения по Украине. По словам политика, промедление Украины может привести к потере важного шанса для Украины.

До этого Фокус писал, что администрация президента США Дональда Трампа наращивает давление на Украину и хочет как можно быстрее приблизить завершение войны. В частности, ориентиром называют начало лета