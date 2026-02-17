"Це велика зустріч": Трамп закликав Україну швидше сісти за стіл переговорів у Женеві (відео)

Президент США Дональд Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One зазначив, що Україні слід якомога швидше сісти за стіл переговорів. Він підкреслив, що зустріч у Женеві 17-18 лютого буде дуже важливою.

Зокрема, на YouTube каналі Білого дому оприлюднили відео, на якому Трамп наголосив, що США зацікавлені у прискоренні участі України у перемовинах і перебувають у позиції, щоб підтримати цей процес.

"Це великі переговори. Це буде дуже легко. Слухайте, Україні краще швидко сісти за стіл. Ось і все, що я вам кажу", — зауважив він.

Крім того, журналіст Axios Барак Равід на своїй сторінці в X писав, що спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер вилетіли до Женеви для участі у переговорах щодо ядерної програми Ірану та мирного врегулювання конфлікту між Росією та Україною.

Тристоронні переговори у Женеві: що про це відомо

Нагадаємо, що новий раунд переговорів щодо завершення війни в Україні відбудеться 17–18 лютого у Женеві у тристоронньому форматі за участю Росії, США та України. Підготовку української делегації підтвердив радник президента Дмитро Литвин, а пресслужба Кремля повідомила, що делегацію РФ очолить колишній міністр культури Володимир Мединський.

Відео дня

Цього разу на переговорах планується обговорити широкий спектр питань, зокрема територіальні. Крім того, за словами речника Кремля Дмитра Пєскова складу російської делегації також увійдуть Крістіна Галузін, Андрій Костюков та інші представники

Варто зауважити, що раніше Трамп вже зкликав Зеленського діяти щвидко, оскільки Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України. За словами політика, зволікання України може призвести до втрати важливого шансу для України.

До цього Фокус писав, що адміністрація президента США Дональда Трампа нарощує тиск на Україну та хоче якнайшвидше наблизити завершення війни. Зокрема, орієнтиром називають початок літа