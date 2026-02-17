В Женеві розпочалися тристоронні перемовини: Умєров розповів, що обговорюватимуть сторони

У Швейцарії розпочалися тристоронні перемовини щодо завершення війни між Україною, Росією та США. Українську делегацію традиційно очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Він розповів про те, які саме теми будуть винесені на перемовини. Про те, які саме теми будуть винесені на перемовини, він написав у своєму Telegram

"Маємо погоджені Президентом України рамки роботи й чіткий мандат. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання. Працюємо конструктивно, зосереджено і без зайвих очікувань. Наше завдання — максимально просунути ті рішення, які можуть наблизити стійкий мир", — наголосив Умєров.

Новий раунд перемовин Фото: Рустем Умєров/Facebook

Водночас Reuters наголошує, що ключовим питанням, яке обговорюватиметься під час цього раунду перемовин, стане територіальне питання. Натомість президент США Дональд Трамп надалі тисне на Україну, аби та швидше укладала угоду.

Переговори у Женеві: що про це відомо

Нагадаємо, що речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив про підготовку нового раунду переговорів у Женеві 17–18 лютого у форматі РФ — США — Україна. Цього разу планується обговорити широкий спектр питань, включно з територіальними, тому делегацію РФ очолить В’ячеслав Мєдінський, який не брав участі в попередніх раундах в Абу-Дабі.

Крім того, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія нібито зацікавлена в укладенні угоди щодо України, і закликав президента Володимира Зеленського діяти швидко, оскільки він може "упустити чудову можливість".

Також Фокус писав, що Трамп під час спілкування з журналістами на борту Air Force One зазначив, що Україні слід якомога швидше сісти за стіл переговорів.

Водночас британський військовий аналітик Майкл Кларк заявив, що рішення Росії включити до складу своєї делегації на переговорах у Женеві помічника президента Володимира Мединського сприймається як сигнал про небажання Москви досягти конкретних домовленостей. На його думку, присутність Мединського може перетворити переговори на конфронтацію замість конструктивного діалогу.