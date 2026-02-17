Удари РФ: під час перемовин в Женеві українська сторона підніме це питання перед американцями, — Зеленський

Президент зазначив, що США пропонували Росії, як і Україні, утриматися від ударів. Україна готова, але російська сторона має дати відповідь: чого вона хоче.

Володимир Зеленський в своєму вечірньому зверненні 17 лютого підняв питання переговорів у Женеві та того, що ним передувало. Він нагадав, що поки у Швейцарії зустрічались українська, американська та російська сторони, росіяни атакували Україну 29 ракетами, 25 з яких вдалось збити.

Звернення Володимира Зеленського наприкінці 1455-го дня війни

"Навіть день старту чергових форматів у Женеві – тристоронніх, двосторонніх з Америкою – Росія зустрічає ударом. Це дуже чітко демонструє, чого Росія хоче й на що вони налаштовані. Було ще майже 400 дронів. Загроза ударів не зникає. Холодна погода сама по собі приваблює Росію, і вони й далі будуть намагатися поставити зиму на службу війні", - сказав президент України.

Він зауважив, що сьогодні слухатиме доповідь делегації – після першого раунду перемовин у Женеві.

"Хлопці точно мають поставити питання щодо цих ударів – питання передусім американській стороні, яка і нам, і Росії пропонувала утриматися від ударів. Україна готова. Нам війна не потрібна. І ми діємо завжди дзеркально – ми захищаємо свою державу, свою незалежність. Так само ми готові швидко рухатися до достойної угоди про завершення війни. Питання лише до росіян: чого вони хочуть. І також чи будуть наслідки для Росії за те, що "шахеди", ракети та фентезійні балачки на історичну тематику для них мають більше значення, ніж реальна дипломатія, дипломатія й тривалий мир", - сказав Зеленський.

Він також зауважив, що в усіх цих російських ракетах і дронах, якими 17 лютого Росія атакувала Україну, були "тисячі компонентів", які Росія сама не виробляє.

Зеленський нагадав, що в п'яти ракетах "Іскандер-М" є щонайменше 75 критичних компонентів не російського виробництва.

А в трьох ракетах "Х-101" – майже 160 компонентів, які Росія не може сама замінити.

"Кожен "Шахед" – це сотні таких компонентів, які завозяться у Росію з інших країн, і не тільки від китайських компаній, до речі. Ще Європа, Америка, Японія. Це не тільки для нас в Україні, але й загалом для глобальної безпеки важливо, щоб партнери реально блокували ланцюжки постачання в Росію критичних компонентів для виробництва зброї", - зазначив президент.

За його словами, треба, щоб компанії у світі краще слідкували, куди потрапляють їхні компоненти. Адже Росія без таких зв’язків зі світом нічого не зможе. І саме блокування і тиск справді можуть спонукати агресора до зміни політики. Але це залежить від рішучості світу.

Нагадаємо, у Женеві завершила свою роботу політична підгрупа в межах переговорного процесу. Фокус розповідав, чим закінчився етап переговорів.

Ми також інформували, що в Швейцарії стартували тристоронні перемовини щодо завершення війни за участі України, Росії та США. Українську делегацію очолює секретар РНБО Рустем Умєров, який окреслив ключові теми переговорів. На порядку денному — безпекові та гуманітарні питання.